Das sind Österreichs umsatzstärkste Unternehmen

WIEN. Die Porsche Holding, der Öl- und Gaskonzern OMV und die Handelskette Spar: Diese drei Unternehmen haben im Vorjahr in Österreich am meisten Umsatz erzielt.

Alain Favey, Geschäftsführer der Porsche Holding Bild:

Das ergab eine Auswertung des Magazins „Trend“. Die Porsche Holding GmbH mit Sitz in der Stadt Salzburg war mit 21,1 Milliarden Euro das umsatzstärkste Unternehmen in Österreich im Jahr 2016. Das Unternehmen ist das größte Autohandelshaus Europas und gehört zum deutschen VW-Konzern.

Auf den Autohändler folgten der Öl- und Gaskonzern OMV mit 19,3 Milliarden Euro Umsatz und die Handelskette Spar mit 13,8 Milliarden Euro. Vierter in der Rangliste landete der Baukonzern Strabag mit 13,5 Milliarden Euro Nettoumsatz, gefolgt von der Billa-Mutter Rewe International (12,7 Milliarden Euro), dem Stahlkonzern voestalpine (11,3 Milliarden Euro), dem deutschen Autozulieferer und Rohrhersteller Benteler International mit Sitz in Salzburg (7,4 Milliarden Euro) und dem Kunststoffkonzern Borealis (7,2 Milliarden Euro).

In den Top 15 der umsatzstärksten Unternehmen mit Sitz in Österreich befinden sich außerdem noch Mondi, Andritz, Red Bull, ÖBB, Novomatic, Telekom Austria und Hofer. Der größte Arbeitgeber mit Sitz in Österreich inklusive Mitarbeitern im Ausland war im vergangenen Jahr der Spar-Konzern mit rund 77.500 Mitarbeitern, gefolgt von der Strabag (71.800 Mitarbeiter) und Rewe International (69.500 Mitarbeiter).

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema