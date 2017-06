Das genormte Sommervergnügen der Österreicher

Eine Vielzahl von Normen begleitet uns durch den Sommer, manche sind ein bisschen skurril.

Der Sommer zeigt sich derzeit von seiner heißen Seite. Die Leute drängen an die Seen, ins Freibad, genießen ihr Eis oder heizen den Griller ein. Aber überall lauern Gefahren für Leib und Leben.

Dass diese Gefahr so klein wie möglich ist, machen sich die Techniker von "Austrian Standards" – früher Österreichisches Normungsinstitut genannt – Gedanken und gießen diese in Normen. Nichts wird dabei dem Zufall überlassen.

Speiseeis beispielsweise soll gut schmecken, sagt der Laie. Den "Austrian Standards" ist das zu wenig. Die richtige Temperatur sei enorm wichtig, heißt es in einer Aussendung. Die ÖNorm EN 16754 regelt, dass das Speiseeis eine Temperatur zwischen minus neun und minus elf Grad Celsius haben muss. Die Kühlhalte-Temperatur darf höchstens plus fünf Grad Celsius betragen. Ab einer Temperatur von sieben Grad vermehren sich nämlich Keime rasch, Salmonellen und Lebensmittelvergiftungen drohen.

***

Vier Schwerverletzte pro Tag in der Grillsaison von Mai bis September. Das ist die traurige Bilanz, die kürzlich Experten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit gemeinsam mit der Brandverhütungsstelle Oberösterreich präsentiert haben.

An den Normen liegt es nicht. Denn um Grillunfälle zu vermeiden, gibt es die ÖNorm EN 1860. In diesem Dokument wird vor allem auf die Standsicherheit von Grillern geachtet. So dürfen bewegliche Griller, selbst wenn sie auf einer um zehn Grad geneigten Fläche stehen und befüllt sind, nicht kippen.

Ein ortsfester Griller, wie man ihn oft in Gärten von Einfamilienhäusern sieht, muss bei einem genormten Prüfverfahren dem Aufprall eines mit Sand gefüllten Sacks standhalten, wobei dieser ein Gewicht von zehn Prozent des Grillers hat.

In der Norm sind auch die Anforderungen und Prüfverfahren für Grill-Holzkohle und Holzkohlebriketts sowie für Anzündhilfen geregelt. "Dank dieser Standards steht dem Grillspaß von technischer Seite her nichts mehr im Wege", heißt es bei Austrian Standards. Also, Finger weg von "Anzündhilfen" wie Benzin oder Spiritus, dann kann nichts passieren.

***

Selbstverständlich müssen auch Badegewässer Normen entsprechen, damit sie aus Sicht der Techniker unbedenklich sind. Das sind sie dann, wenn sie möglichst nährstoffarm sind und "möglichst geringe, von Menschen verursachte Belastungen aufweisen", heißt es in der Aussendung von "Austrian Standards", eine freundliche Umschreibung für menschliche Stoffwechselprodukte.

In "künstlichen Freibädern" kommt dann eine Reihe von ÖNormen ins Spiel, um das Badevergnügen nicht zu trüben – im wahrsten Sinne des Wortes. Die ideale Beschaffenheit des Wassers ist in der ÖNorm M 6215 geregelt.

Und selbst die Ausbildung des Bäderpersonals, im Volksmund auch Badewaschln genannt, unterliegt der ÖNorm S 1150. Diese regelt, wie die Leute den Badebetrieb und die technischen Anlagen überwachen sollen.

***

Bei Spielgeräten im Freibad muss selbstverständlich auch die Sicherheit groß geschrieben werden. Die ÖNorm EN 13138 befasst sich mit "Auftriebshilfen für das Schwimmenlernen", besser bekannt als Schwimmflügerl. Sie regelt den Aufbau und die Gebrauchstauglichkeit sowie Größen und Kennzeichnung. Eine Gefahrenquelle sind die so beliebten Wasserrutschen. Zumindest ab einer Höhe von zwei Metern sind die technischen Anforderungen dafür in der ÖNorm EN 1069 geregelt.

Wer jetzt sein Wochenende mit dem Lesen von ÖNormen versüßen will, muss tief in die Tasche greifen. Allein die ÖNorm für die Schwimmflügerl kostet 111,40 Euro auf Papier, als Download immer noch 89,12 Euro.

