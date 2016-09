Das Roaming-Aus kommt ohne ein Zeitlimit

Urlauber und Geschäftsreisende müssen sich ab kommendem Sommer keine Gedanken mehr über Roaming-Kosten innerhalb der EU machen.

Kommissions-Vizepräsident Andrus Ansip unternahm einen neuen Anlauf. Bild: (EPA)

Nach heftigen Protesten hatte die EU-Kommission einen Vorschlag für eine zeitliche Begrenzung der Roaming-Freiheit zurückgezogen und gestern einen neuen präsentiert.

Grundsätzlich fallen ab 15. Juli 2017 keine zusätzlichen Gebühren mehr beim Telefonieren, Internetsurfen und Nachrichten verschicken im EU-Ausland an. So wurde es im vergangenen Jahr von EU-Parlament und Rat beschlossen. Gemeinsam allerdings mit einer Fair-Use-Regel, die Missbrauch verhindern soll.

Regel ist noch auszuarbeiten

Wie diese Regel konkret aussehen wird, muss die EU-Kommission erarbeiten. Nachdem das Parlament gegen den ersten Vorschlag Sturm gelaufen war, nahm Andrus Ansip, Vizepräsident der EU-Kommission, gestern den zweiten Anlauf: Künftig soll es weder eine zeitliche, noch eine mengenmäßige Grenze beim kostenfreien Roaming geben. Kunden sollen ihren Vertrag im EU-Ausland immer "wie daheim" nutzen können, so das Prinzip. Die Mobilfunkanbieter dürfen allerdings prüfen, ob der Kunde auch tatsächlich in ihrem Land daheim ist. Oder, wie es die EU-Kommission formuliert, eine "feste Verbindung" zu dem Land hat. Eine solche Regelung sei notwendig, weil die Preise von EU-Land zu EU-Land noch immer stark schwanken. In Österreich oder Lettland sind die Kosten für Telekomkunden beispielsweise weit geringer als in Irland oder Frankreich. Das Roaming-Ende könnte daher Tür und Tor für Missbrauch öffnen – und den Anbietern in den günstigeren Ländern hohe Kosten verursachen.

Bei der Nutzung im Ausland entstehen für Betreiber wesentlich höhere Kosten als beim Telefonieren und Surfen in den eigenen Netzen, weist man bei Hutchison Drei Austria darauf hin, dass "dringend geprüft werden muss, wie Missbrauchsfälle bestmöglich verhindert werden können."

Für Kunden im Ausland könnte es interessant sein, sich eine österreichische SIM-Karte zu besorgen, sagt Helmut Spudich, Sprecher von T-Mobile Austria. Rund zwanzig Prozent würde ein deutscher Konsument damit sparen können – auf Kosten der heimischen Anbieter.

Rechtsstreitigkeiten zu erwarten

Missbrauchsfälle zu ahnden hält Spudich bei dem neuen Vorschlag aber für schwierig. "Man muss einen Haufen Rechtsstreitigkeiten quer durch Europa erwarten", meint er. Der erste Vorschlag der EU-Kommission mit der 90-Tage-Regelung hätte deutlich mehr Klarheit gebracht. "Es wird nicht bequem für die Service-Provider", gestand gestern auch Ansip.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 20 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema