"Das Bankgeschäft muss wieder langweilig werden"

LINZ/INNSBRUCK. Der Innsbrucker Uni-Professor Leonhard Dobusch hat analysiert, warum Immobilienmärkte besonders anfällig sind für Spekulationsblasen und warum die Kreditvergabe der Banken diese Entwicklung ankurbelt.

Eine gigantische Spekulationsblase auf dem US-Immobilienmarkt hat vor zehn Jahren die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise ausgelöst. Bild: Reuters

Vor zehn Jahren hat eine Blase auf dem US-Immobilienmarkt die Wirtschafts- und Finanzkrise ausgelöst. Leonhard Dobusch von der Uni Innsbruck hat in einer kürzlich erschienenen Studie analysiert, warum kaum ein Markt so anfällig ist für Blasen wie der Immobilienbereich. Einer der Treiber sei die Vergabepraxis bei Krediten.



Die Spekulationen auf dem US-Immobilienmarkt haben 2008/09 die Finanzkrise ausgelöst. Wann droht die nächste Blase?

Leonhard Dobusch: Mit solchen Prognosen muss man vorsichtig sein. Was man sehen kann, ist, dass viele Dynamiken nicht beseitigt sind, die zur letzten Blase geführt haben. Die Immobilienmärkte funktionieren noch immer ähnlich.

Das heißt, wir haben aus der Krise nichts gelernt?

2008/09 wurde viel stärker staatlich interveniert als etwa in den 1930ern, aber die Konsequenzen auf regulatorischer Ebene waren weniger tiefgreifend als damals.

Was ist die Ursache für Spekulationsblasen?

Blasen sind nichts Neues, sie tauchen immer wieder in neuen Gewändern auf. Einer der wesentlichen Gründe für die letzte Immobilienblase war die Möglichkeit, langfristige Kredite in kurzfristig handelbare Verbindlichkeiten zu verbriefen. In unserer Studie haben wir noch einen Schritt vor der Verbriefung angesetzt, also bei der Kreditvergabe. Es hat sich gezeigt, dass Banken und professionelle Immobiliendienstleister auf kurzfristige Logiken setzen.

Wie funktionieren diese?

Als privater Immobilienkäufer, der einen Kredit aufnimmt, interessiert man sich für den Effektivzinssatz über die Laufzeit. Für Banken und Immobilienunternehmen macht es hingegen einen großen Unterschied, welche Gebühren gleich bei der Vergabe anfallen und wie viel Zinsen über die Laufzeit bezahlt werden. Da der Gebührenanteil sofort einbehalten wird, steigert er unmittelbar den Umsatz. Es ist daher von Vorteil, möglichst viel über Gebühren hereinzubekommen, weil diese auch sofort für Boni wirksam werden. Der größte Erfolg für alle Beteiligten ist also die Kreditvergabe und nicht die laufende Rückzahlung. Deshalb wurde ständig refinanziert, die Kredite wurden selten getilgt. Wenn die Marktpreise steigen, kann die Expansion aus Refinanzierungskrediten finanziert werden.

Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?

Um eine nachhaltige Kreditvergabe zu erreichen, muss der Gebührenanteil im Vergleich zum Zinsanteil möglichst niedrig gehalten werden. Im untersuchten Immobilienunternehmen wurden Gebühren laufend an Tochterfirmen weiterverrechnet. Man sollte daher prüfen, inwieweit Verrechnungspreise innerhalb von Finanzkonglomeraten wirklich mit Leistungen unterlegt sind, weil sich Gewinne dann steuerlich nicht so leicht verschieben lassen.

Die Gebühren zu regulieren, wäre allerdings ein massiver Eingriff in das Geschäftsmodell der Banken.

Mir geht es darum, den Gebührenanteil zu reduzieren und so die Kosten über die Laufzeit zu verteilen. Das ist keine Preisfestsetzung, sondern hat Einfluss darauf, wie rasch Erträge verbucht werden dürfen. Ein funktionierendes Bankensystem ist ein öffentliches Gut, das hat man in der Krise gemerkt. Als alles zu kollabieren drohte, musste der Staat einspringen. Das Bankgeschäft muss wieder langweilig werden. Es sollten nicht die Finanzunternehmen sein, die die höchsten Profite erwirtschaften. Die höchsten Gewinne sollten in Branchen gemacht werden, wo innovative Produkte entstehen.

Jurist, ZDF-Fernsehrat, Sohn des Ex-Bürgermeisters

Der Linzer Jurist und Betriebswirt Leonhard Dobusch ist seit Februar 2016 an der Universität Innsbruck am Institut für Organisation und Lernen tätig.

Zuvor war der Sohn des früheren Linzer Bürgermeisters Franz Dobusch mehrere Jahre an Universitäten in Berlin und Köln beschäftigt.

Seit dem Vorjahr ist der 37-Jährige auch Mitglied des ZDF-Fernsehrates, wo er für den Bereich Internet zuständig ist.

Gemeinsam mit seinem Kollegen Sebastian Botzem von der Universität Bremen hat Dobusch kürzlich eine Studie zum Entstehen von Blasen auf Immobilienmärkten durchgeführt.

Am Beispiel eines europaweit tätigen Immobilienunternehmens analysiert Dobusch die Mechanismen der Kreditvergabe im Immobilienbereich. Eine zentrale Rolle spielen dabei die Gebühren, die bei der Errichtung der Kredite anfallen.

