Daimlers Umstrukturierungsidee umfasst keinen Sparplan

STUTTGART/FRANKFURT. Die von Daimler in Betracht gezogene neue Unternehmensstruktur hat einem Insider zufolge keine Einsparungen zum Ziel.

Daimler-Chef Dieter Zetsche Bild: Apa

"Bei den Überlegungen zu einer möglichen neuen Struktur geht es nicht um Kosten- und Personaleinsparungen", erklärte eine mit den Beratungen vertraute Person am Donnerstag. Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat seien in die Diskussion eingebunden.

Ein Daimler-Sprecher wollte dazu keine Stellungnahme abgeben und verwies auf die Ankündigungen des Managements von Ende Juli. Damals hatte Finanzchef Bodo Uebber angekündigt, zu prüfen, ob und wie die bisher fünf Divisionen (Pkw, Vans, Busse, Trucks, Financial Services) des Konzerns in rechtlich selbstständige Einheiten umgewandelt werden können.

"Wir glauben, dass wir uns mit geänderten Strukturen den Konzern kundenagiler und fokussierter in den Märkten aufstellen können und damit Wachstumschancen heben", sagte der Finanzchef. Die Untersuchung, ob eine Änderung der Struktur sinnvoll sei, dauerten noch an, erklärte der Insider jetzt weiter. Es seien noch keine Entscheidungen von Vorstand und Aufsichtsrat gefallen. Das "Manager Magazin" hatte Ende August berichtet, es sei eine Dreiteilung des Konzerns in Nutzfahrzeuge, Pkw und Finanzdienstleistungen ab 2019 geplant.

