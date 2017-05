Daimler denkt über fliegende Autos nach

STUTTGART. Mehrere Unternehmen arbeiten bereits an dieser Zukunftsvision.

Der deutsche Autobauer Daimler will einen fliegenden Mercedes derzeit nicht ausschließen. Bild: OÖN/heb

Der deutsche Autobauer Daimler denkt über die Produktion von Lufttaxis nach. "Einen fliegenden Mercedes kann ich derzeit nicht ausschließen", sagte der für Zukunftsthemen wie autonomes Fahren zuständige Daimler-Manager Axel Harries der "Automobilwoche".

"Wir denken sehr frei und können uns daher mit der dritten Dimension beschäftigen." Er gehe davon aus, dass der Betrieb von drohnenartigen Fluggeräten auf Versuchsstrecken in wenigen Jahren Realität sei. Mehrere Unternehmen arbeiten daran, dass fliegende Fahrzeuge keine Zukunftsvision bleiben. So hatte beispielsweise der US-Fahrdienstvermittler Uber im April seine Pläne für Lufttaxis vorgestellt. Uber ist nicht die einzige Firma, die den Traum vom über alle roten Ampeln und Verkehrsstaus hinwegfliegenden Gefährt wahr machen will. Im Silicon Valley und in Japan gibt es weitere solche Entwicklungsprojekte.

1 Kommentar (18076) · 16.05.2017 16:12 Uhr von haspe1· 16.05.2017 16:12 Uhr Dafür denkt Aribus über fahrende Flugzeuge nach.



Den Puch G würde ich allerdings nicht nehmen, der ist sehr schwer und nicht sehr aerodynamisch geformt. Braucht sehr grosse Flügel. Oder Rotoren.



Der Smart ginge schon etwas besser. Zum Fliegen braucht man allerdings viel Treibstoff, blöd wenn der mitten im Flug ausgeht. Dafür entfällt für Flugbenzin ja die Steuer, oder? Franz Josef Strauss war das damals wichtig, wenn ich nicht irre. Antwort schreiben

