Chinesisches Netflix holt sich Börsemilliarden

PEKING/NEW YORK. Der Online-Videodienst iQiyi des chinesischen Google-Rivalen Baidu will im Rahmen seines Börsengangs an der Wall Street bzw. der Technologiebörse Nasdaq bis zu 2,7 Milliarden Dollar (2,2 Milliarden Euro) bei Investoren einsammeln.

Der Mutterkonzern Baidu, der 80,5 Prozent der Anteile besitzt, will die Kontrollmehrheit an iQiyi behalten. Die Einnahmen aus dem Börsengang will iQiyi in erster Linie zum Ausbau des Heimatgeschäfts nutzen, wo das Alibaba-Portal Youku den Wettbewerb anstachelt. Ein Großteil soll in eigene Serien fließen. Die Online-Videothek im Stil von Netflix zählte Ende Februar rund 60 Millionen Abonnenten. Im vergangenen Jahr steigerte iQiyi den Umsatz um 55 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar. Allerdings schreibt das Unternehmen seit der Firmengründung 2010 Verluste.

