Chefwechsel beim Bankhaus Spängler

SALZBURG/LINZ. Werner Zenz folgt auf Helmut Gerlich: Das Bankhaus Spängler bekommt am 1. Juni einen neuen Vorstandssprecher.

Helmut Gerlich (l.), Oberösterreich-Chef Johann Penzenstadler, Werner Zenz Bild: (Strobl)

Werner Zenz übernimmt die Führung der 189 Jahre alten Privatbank mit Sitz in Salzburg. Der 53-Jährige folgt damit Helmut Gerlich (65), der seit neun Jahren an der Spitze steht.

Er wolle den erfolgreichen Weg weiterführen und das Institut noch mehr in die Digitalisierung führen, sagt Zenz. Zahlungsverkehr und Spareinlagen finden jetzt schon im Internet statt, ab Herbst wird es außerdem eine Online-Vermögensverwaltung ab 50.000 Euro geben. "Aber auch jeder Online-Kunde wird künftig einen persönlichen Berater in der Filiale haben", sagt Zenz.

Rekordergebnis im Vorjahr

Die Spängler Bank hat 2016 ihr Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (EGT) um 2,8 Prozent auf den Rekordwert von 10,1 Millionen Euro gesteigert. Das liegt vor allem an den stark gesunkenen Risikovorsorgen. Das Betriebsergebnis ging wegen der Niedrigzinsen um 2,9 Prozent auf 11,8 Millionen zurück.

Die Zahl der Mitarbeiter blieb bei 261. Drei kleine Filialen im Bundesland Salzburg wurden geschlossen. Standorte gibt es in Salzburg, Wien, Linz, Zell am See, Kaprun, Kitzbühel und seit zwei Wochen in Graz.

Zenz ist seit 1991 im Bankhaus tätig, Gerlich seit 1977. "Wir haben in den vergangenen Jahren ein klares Profil erarbeitet. Wir fokussieren uns auf Privatvermögen und Familienunternehmen", sagt Gerlich. Spängler ist im Einlagen-, Kredit- und Wertpapiergeschäft aktiv.

Gerlich hat 2008 den jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden Heinrich Spängler abgelöst und war damit der erste externe Chef der Bank, die Stiftungen der Familien Spängler, Wiesmüller und Welt gehört. (az)

Erweiterung in Linz

Das Oberösterreich-Geschäft war in den vergangenen Jahren ein Wachstumstreiber und starker Ergebnisbringer für die Spängler Bank. Seit 2007 hat sich das Geschäftsvolumen laut Niederlassungsleiter Johann Penzenstadler (57) verfünffacht. Oberösterreich stehe bereits für 15 Prozent des gesamten Geschäftsvolumens und für 25 Prozent der Kredite. Die Nutzfläche des Standorts am Linzer Hauptplatz, der 1999 eröffnet worden war, wurde in den vergangenen Monaten um ein Drittel erweitert.

