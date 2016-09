CETA: Entscheidung Ende Oktober

BRÜSSEL. Der 18. oder der 23. Oktober gelten als mögliche Entscheidungstage für das umstrittene EU-Kanada-Handelsabkommen.

Für eine Weichenstellung zur Unterzeichnung des umstrittenen EU-Kanada-Handelsabkommen gelten in EU-Ratskreisen der 18. oder der 23. Oktober als mögliche Entscheidungstage. Am 18. Oktober kommen die EU-Außenminister bzw. ihre Stellvertreter zu einem Rat für allgemeine Angelegenheiten in Brüssel zusammen, fünf Tage später könnten sich auch die EU-Botschafter damit befassen.

Rein rechtlich betrachtet müssen die EU-Staaten mit einer qualifizierten Mehrheit darüber entscheiden, ob das CETA-Abkommen wie geplant am 27. Oktober beim EU-Kanada-Gipfel in Brüssel unterzeichnet wird. In der Praxis ist bisher über gemischte Abkommen - also mit geteilter Zuständigkeit zwischen der EU und den EU-Staaten - immer einvernehmlich entschieden worden, wenn diese auch unterzeichnet wurden, und nicht mit einem Mehrheitsbeschluss.

Geben die 28 EU-Außenminister oder die EU-Botschafter vor dem Gipfel grünes Licht für CETA, dann unterzeichnen die Vertreter der EU-Staaten den Handelsvertrag vor. Sie signieren damit jenen Teil, für den die EU-Staaten die Zuständigkeit haben und verpflichten sich, CETA ihren nationalen Parlamenten zur Ratifizierung vorzulegen. Standardmäßig erfolgt eine Unterzeichnung der EU-Staaten am Rande einer regulären Sitzung der EU-Botschafter in Brüssel. Das Prozedere kann aber durchaus flexibel gehandhabt werden - denkbar wäre auch eine Unterzeichnung bei einem EU-Ministerrat.

Derzeit beraten in Brüssel die Vertreter der 28 EU-Staaten, welche Teile von CETA in die EU-Kompetenz und welche in die der Mitgliedstaaten fallen. Anhand bisheriger Handelsverträge gelten etwa Zölle als Unionszuständigkeit, Verkehrsdienstleistungen und der Investitionsschutz aber als Sache der EU-Staaten. Diese Abgrenzung ist wichtig, denn sobald das Europaparlament CETA zugestimmt hat, sollen jene Teile des Handelsvertrags, für die ausschließlich die EU zuständig ist, vorläufig angewendet werden.

Unklar ist derzeit auch noch, wer für die EU beim Kanada-Gipfel unterzeichnet. Entscheiden muss dies der Rat, die Vertretung der 28 Mitgliedstaaten. Die bisher letzte Handelsvereinbarung der EU mit den Staaten der Südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft wurde für die EU von Handelskommissarin Cecilia Malmström signiert.

