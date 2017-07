C&A sperrt Lager in Enns: 215 Jobs weg

ENNS. Seit mehr als 30 Jahren werden von Enns aus die C&A Filialen mit Waren versorgt. Im Frühling 2019 ist damit Schluss: Das Logistikzentrum wird zugesperrt, bestätigt C&A-Österreich-Chef Norbert Scheele den OÖNachrichten.

Die 215 teils langjährigen Mitarbeiter verlieren ihren Job. Sie wurden heute über den Schritt der Konzernleitung informiert.

Scheele sagt, dass bereits heute, Dienstag, auch die Verhandlungen über einen Sozialplan starten. Die Verhandlungen sollen nach den Sommerurlauben rasch abgeschlossen werden. „Es wird einen transparente, faire Lösung geben“, sagt der Österreich-Chef. Bis zum endgültigen Aus gibt C& A zwar eine Jobgarantie. “Wer früher gehen will, für die oder den werden wir eine Lösung finden“, sagt der Landeschef. Ein Drittel der Belegschaft seien Anlernkräfte. Dazu kommen Verzollungsexperten, Buchhaltung und weitere Logistik- und Stabstellenfunktionen.

Die Osteuropa-Zentrale, die in Wien angesiedelt ist, sei von der Verlagerung nicht betroffen.

Der Mietvertrag für das Lager in Enns wäre noch bis 2020 gelaufen. Dieser wird nun früher gekündigt. Wegen der Expansion der vergangenen Jahre war das Logistikzentrum bis an seine Grenzen ausgelastet.

Neubau in Trvana

Bisher wurde ein Cluster von neun Ländern mit zwei Lägern bedient, jenem in Enns und jenem in Nové Mesto nad Váhom in der Slowakei. Vergangene Woche wurden die Verträge fixiert, ein völlig neues Logistikzentrum in Trnava (50 Kilometer vom bestehenden weg) in der Slowakei zu errichten. Trvana liegt eine Autostunde östlich von Wien und liege zentraler im Versorgungsgebiet von Österreich bis Rumänien, Serbien und Polen. Die günstigeren Arbeitskosten seien nicht das ausschlaggebende Kriterium für die Entscheidung, sagt Scheele. Da hätte man nach Rumänien oder Bulgarien gehen müssen, diese seien aber aus geografischen Gründen nicht in Frage gekommen, so die Argumentation von C&A.

Ziel sei die völlige Neuorganisation der Versorgung der 380 Filialen in den neun Ländern. Die Logistik werde neu aufgebaut, um Onlinebestellungen und den Filialverkauf gemeinsam abwickeln zu können. Scheele spricht von einem selbstlernenden System, das tagesaktuell die fehlenden Größen und Farben eines Produkts über Nacht nachliefert. „Es geht um die langfristige Sicherung des Unternehmens. Wir müssen uns optimal auf die Omni-Channel-Welt ausrichten“, sagt Scheele. Er meint damit die Bedienung von Kundenbestellungen vom Handy oder Laptop aus, die dann in Filialen abgeholt oder zugeschickt werden sowie die schnellere Belieferung der Filialen selbst. Über Nacht werden die Geschäfte nachbestückt. In Österreich werden die Filialen um zehn Millionen Euro modernisiert.

Die Textilhandelskette hat in Österreich 130 Filialen und beschäftigt 2033 Mitarbeiter. Der Nettoumsatz von C&A Österreich sank im Geschäftsjahr 2015/16 leicht von 413,7 auf 410,1 Millionen Euro. Mit diesem geringfügigen Umsatzrückgang von 0,9 Prozent entwickelte sich C&A in Österreich besser als der Markt. Der Textileinzelhandel gab im Kalenderjahr 2015 um minus 0,6 Prozent nach und 2016 um minus 1,6 Prozent. C&A hat nach eigenen Angaben in Österreich einen stabilen Marktanteil von 8,5 Prozent, im Babybekleidung liege der Marktanteil bei 30 Prozent, sagt Scheele.

