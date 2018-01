Buwog-Prozess im Liveblog: Staatsanwälte am Zug

WIEN. Heute wird der Prozess um 9:30 Uhr mit der Befragung von Hochegger fortgesetzt. nachrichten.at berichtet im Liveblog.

Richterin Marion Hohenecker Bild: APA

Richterin mahnt zur Disziplin

Richterin Marion Hohenecker sah sich am gestrigen achten Verhandlungstag des Buwog-Prozesses gezwungen, "ein bissl Disziplin" einzufordern. Grund dafür waren vor allem Zwischenrufe der Anwälte von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Manfred Ainedter und Norbert Wess. Ainedter legte sogar selbst Hand an, als es darum ging, die von den Verteidigern monierten Bildschirme im Gerichtssaal besser zu positionieren.

Hohenecker sagte bei verbalen Einwürfen mehrmals "Alles nach der Reihe" und "Unterbrechen Sie mich jetzt nicht". Ihr resolutes Auftreten setzte sich bei der Einvernahme von Peter Hochegger fort. "Nicken kann man nicht schreiben", sagte Hohenecker etwa mit Verweis auf die Schriftführerin, als Hochegger auf eine Frage nickte, anstatt Ja zu sagen.

Der Ex-Lobbyist wurde am Dienstag von Hohenecker wieder stundenlang mit Protokollen aus früheren Einvernahmen konfrontiert, wohl auch, um seine Glaubwürdigkeit abzuklopfen. Denn vor Weihnachten hatte er eingeräumt, einen Beitrag zur Untreue geleistet zu haben, und mit dem Teilgeständnis Grasser schwer belastet.

Promi-Politiker und Freimaurer

Gestern gab Hochegger außerdem zu: "Ich habe falsch ausgesagt." 2012 vor dem U-Ausschuss und 2011 vor Gericht habe er nicht die Wahrheit gesagt, als er behauptete, nicht zu wissen, dass auch Grasser von der Buwog-Provision profitiert habe und dieser der Tippgeber bei der Privatisierung gewesen sei. Er sei damals noch nicht so weit gewesen, seine Schuld einzugestehen, sagte Hochegger. Nun wolle er sich aber "in den Spiegel schauen können". Schon 2010 sei bei ihm Burn-out konstatiert worden, dann habe er einen Lernprozess eingeleitet und sich mit Meditation und Yoga beschäftigt, auch in Indien.

Die Einvernahme lieferte spannende Einblicke in Hocheggers Wirken. Beispielsweise, welche Ex-Politiker einst für seine PR-Agentur tätig geworden sind – unter anderen der frühere Innenminister Ernst Strasser und Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer. Auch erzählte er von einem Aufenthalt in Ibiza. Der Grasser-Vertraute Walter Meischberger habe ihn zu einer Bootsfahrt eingeladen und gesagt, dass er das Boot gemeinsam mit Makler Ernst Karl Plech gekauft habe. Weiteres Detail: Hochegger verließ nach Auffliegen der Buwog-Affäre die Freimaurer, weil man dafür einen guten Ruf haben müsse.

Auch Grasser hatte gestern noch einen kurzen Auftritt. Anlass war ein Protokollberichtigungs-Antrag von Ainedter. Um das Protokoll der Hauptverhandlung zu prüfen, wurde die Einvernahme Grassers zu seinen Personalien vom Prozessbeginn vorgespielt. Er war damals nicht konkret zu seinen Vermögensverhältnissen befragt worden. Daher wurde nun das Protokoll darum ergänzt, dass Grasser keine Angaben zu seinem Vermögen machen wolle. (az)

