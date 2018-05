Buwog-Prozess: Meischberger mit "Fetzen an Erinnerung"

WIEN. Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere war heute der zweitangeklagte ehemalige FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger einmal mehr am Wort. Wir berichten live!

Walter Meischberger Bild: APA

Er korrigierte gleich zu Beginn frühere Aussagen, da es hier zu Verwechslungen seinerseits gekommen sei.

Er habe an die Gründung des Kontos "Karin" nur mehr "Fetzen an Erinnerung", so Meischberger zu Richterin Marion Hohenecker. Diese hatte ihn einmal mehr durch intensives Nachfragen zu "Karin" in Erklärungsnot gebracht. Meischberger will der Einzahler und wirtschaftlich Berechtigte des Liechtensteiner Kontos sein, zeichnungsberechtigt war er aber nicht. Er habe aber handschriftlich das Pseudonym "Karin" am Kontoformular eingetragen, so Meischberger.

Kontoinhaber war allerdings der Mitangeklagte Immobilienmakler Ernst Karl Plech, der wegen einer schweren Erkrankung seit Wochen nicht mehr am Verfahren teilnehmen kann und laut Justizkreisen wohl aus dem Verfahren ausgeschieden wird. Neben Plech waren auch noch dessen Frau und Sohn zeichnungsberechtigt.

Dass er nicht einmal direkten Zugriff auf sein eigenes, millionenschweres Konto hatte, sondern andere, erklärte Meischberger heute mit seinem freundschaftlichen Verhältnis zu Plech sowie dessen Geschick bei der Veranlagung in Immobilien. Da hätte er sich null eingemischt.

Dieses Monat sind nur der 23. und 24. Mai Verhandlungstage. Im Juni sind dann noch neun Prozesstage angesetzt. Start des Mega-Verfahrens war am 12. Dezember des Vorjahres.

Der Prozesstag im Liveticker:

