Brüssel und Berlin einigen sich: Freifahrt für deutsche Pkw-Maut

EU gibt Widerstand gegen die Vignetten-Pläne von Berlin auf, Österreich noch nicht.

Die Zehn-Tages-Maut auf deutschen Straßen soll je nach Auto zwischen 2,50 und 20 Euro kosten. Bild: APA/dpa-Zentralbild/Jens Büttne

Seit mehr als zwei Jahren läuft die Debatte zwischen Brüssel und Berlin über die geplante Pkw-Maut auf deutschen Straßen, bei gleichzeitiger 1:1-Entlastung deutscher Autofahrer bei der Kfz-Steuer. Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt sieht es als "Frage der Gerechtigkeit", dass auch ausländische Autofahrer für Straßen in Deutschland zahlen. Die EU-Kommission ortet dagegen Diskriminierung anderer EU-Bürger und hat ein Vertragsverletzungsverfahren gestartet.

Nun haben Berlin und Brüssel offenbar einen Kompromiss gefunden: Jeder deutsche Autofahrer soll mindestens in Höhe seiner Maut bei der Steuer entlastet werden – besonders saubere Autos darüber hinaus. Zugleich werden die Kurzzeitvignetten günstiger und stärker gestaffelt. Eine Zehn-Tages-Maut soll je nach Auto 2,50 Euro, vier Euro, acht Euro, 14 Euro oder maximal 20 Euro kosten. Im ursprünglich verabschiedeten Gesetzesentwurf waren es fünf, zehn und 15 Euro. Vignetten für zwei Monate sollen bei sieben Euro starten und maximal 40 Euro kosten, statt wie bisher 16 bis 30 Euro.

"Vorschlag diskriminierend"

Die Einigung zeichnete sich bereits Anfang November ab. Gestern, Donnerstag, wurde sie von Dobrindt und EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc besiegelt. Dem Vernehmen nach soll das Kabinett von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine maßgebliche Rolle bei den Gesprächen gespielt haben – und nicht die zuständige Kommissarin.

"Ab und zu hat man den Eindruck, dass sich manche Länder leichter tun mit einer Einigung", sagte Verkehrsminister Jörg Leichtfried, der am Donnerstag für ein Treffen mit seinen Ressortkollegen in Brüssel war. Aus österreichischer Sicht sei der neue Vorschlag "genauso diskriminierend wie der erste".

Leichtfried will nächste Woche in einem Schreiben an die EU-Kommissarin Österreichs Rechtsposition klarlegen und sucht dafür auch Verbündete. Die Verkehrsminister der Niederlande und Belgiens würden die deutschen Mautpläne ähnlich kritisch sehen, sagte er. Hoffnungen setzt der Verkehrsminister auch in Polen.

Eine Klage Österreichs beim Europäischen Gerichtshof lässt Leichtfried weiter offen, will dafür aber den endgültigen Gesetzesbeschluss in Berlin abwarten, der voraussichtlich im März oder April vorliegen werde. Auch Bulc habe ihm angedeutet, dass sie das Verfahren erst dann einstellen wolle.

Nach früheren Schätzungen des ÖAMTC wären rund zwei Millionen Österreicher von der Vignettenpflicht auf den deutschen Straßen betroffen. Allein 1400 Salzburger pendeln täglich zur Arbeit nach Bayern, unzählige fahren über das Deutsche Eck.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 4 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema