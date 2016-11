Briten planen Steuersenkung für Unternehmen

LONDON. Die britische Premierministerin Theresa May will mit dem niedrigsten Steuersatz der G20-Staaten die nach dem Brexit-Votum abwanderungswilligen Unternehmen im Lande halten.

"Mein Ziel ist nicht nur, die niedrigsten Unternehmenssteuern in der G20 zu haben, sondern auch eine, die Innovationen umfassend unterstützt", sagte May gestern bei einer Rede vor dem Unternehmerverband CBI. Schon in Kürze wolle sie dazu detaillierte Pläne vorstellen.

Nach einem Bericht des "Daily Telegraph" will May die Körperschaftsteuer möglicherweise auf unter 15 Prozent drücken. Derzeit liegt der Satz bei 20 Prozent. Damit sollen auch Unternehmen aus anderen Ländern nach Großbritannien gelockt werden.

Kritik aus Deutschland

Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble kritisierte die Pläne. Damit könnte ein Wettlauf um die niedrigsten Steuern beginnen. Noch sei Großbritannien Mitglied der EU und damit an das europäische Recht gebunden. Und sollte Großbritannien eines Tages nicht mehr der EU angehören, sei es an die Vereinbarungen der G20 gebunden. Beim Gipfel in Antalya sei vereinbart worden, genau dies nicht zu machen, sagte Schäuble.

