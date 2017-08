Brau Union steigert den Umsatz fast ohne Promille

LINZ. Auch wenn der Start ins heurige Jahr alles andere als brauereifreundlich, weil schneereich war, dürften die heimischen Bierbrauer auf ein gutes Jahr zusteuern.

Zur Jahresmitte war der heimische Biermarkt um ein Prozent gewachsen, inklusive Export um 2,8 Prozent. Marktführer Brau Union verzeichnete im ersten Halbjahr ein Plus von 2,5 Prozent, beim Export legten die Linzer sogar um zehn Prozent zu.

Der schöne Sommer dürfte dem Bierabsatz im Lande noch einmal einen Schub gegeben haben. "Im Salzkammergut kommen wir mit dem Beliefern kaum nach", sagt der Generaldirektor der Brau Union, Markus Liebl, im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Das große Wachstum des zur niederländischen Heineken-Gruppe gehörenden Brauereikonzerns kommt aber nicht vom Bier, sondern von alkoholfreien und -armen Getränken. Das alkoholfreie "Zipfer hell" verkaufte sich über den Erwartungen. Für den Konzern wurde Heineken 0.0 entwickelt und eine 55.000 Hektoliter große erste Charge produziert.

Vor allem ist es der Gösser Naturradler, der nicht nur in Österreich die Marktführerschaft beim Radler mit 60 Prozent Marktanteil gewährleistet, sondern sich auch in Deutschland großer Nachfrage erfreut. 100.000 Hektoliter werden heuer schon exportiert, ein Plus von 80 Prozent, für 2018 rechnet Liebl sogar mit 130.000 Hektolitern.

Neue Bier-Limonade

Neu ist ein alkoholfreies Getränk namens Hops, das zu einem Viertel aus alkoholfreiem Bier besteht und daher mit deutlich weniger Zucker als andere Limonaden vollen Geschmack liefere, sagt Liebl.

Die Lizenzproduktion von Gösser in Russland wurde mittlerweile auf 600.000 Hektoliter pro Jahr ausgebaut, das entspricht schon zwei Drittel der österreichischen Gösser-Produktion. Die Russen wollen laut Liebl nun auch Gösser-Kracherl herstellen.

Höcht unterschiedlich stellt sich für die Brau-Union-Braustätten die Rohstoffversorgung dar. In Oberösterreich ist die Hopfenernte gut, europaweit werden dagegen sind Erträge bei Hopfen und Braufgerste dagegen schwach. Was dies für die Preisentwicklung bedeutet, könne man noch nicht sagen, sagt Liebl. Im Vorjahr setzte die Brau Union 707 Millionen Euro um, was einer Steigerung von 2,5 Prozent entsprach. (dm)

