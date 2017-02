Brau Union profitierte 2016 von der Steuerreform

LINZ. Der Braukonzern verkaufte trotz durchwachsenen Sommers um 1,2 Prozent mehr Bier. An Stammtischen war mehr Geld im Börsel. Der Tourismus spülte mehr Gäste in die Gastronomie.

Bild: Brau Union

Der marktführende Getränkekonzern musste im Vorjahr in Österreich zwar mit einigem Gegenwind kämpfen, kann letztendlich aber doch mit dem Geschäftsjahr 2016 zufrieden sein. „Zum einen fiel durch die Insolvenz von Zielpunkt im Osten Österreichs einer unserer wichtigen Kunden weg“, sagt Markus Liebl, Generaldirektor der Brau Union Österreich. Zum anderen hätten viele Gastronomiebetriebe wegen Registrierkassenpflicht und Verordnungen wie Barrierefreiheit und Allergene das Handtuch geworfen. „Was uns half, war aber die Steuerreform“, erzählt Gastronomie-Geschäftsführer Andreas Hunger. „Den Leuten an den Stammtischen blieb mehr Geld für Bier im Börsel.“ Liebl ergänzt: „Wir profitierten auch im steigenden Tourismus in Österreich.“ Zudem zeigten auch eine Neukundenoffensive, die 500 zusätzliche Gastronomiebetriebe gewann, Export- und Marketingaktivitäten ihre Wirkung.

Letzendlich gelang es der Brau Union, den Bierabsatz um 1,2 Prozent auf 467.000 Hektoliter gegenüber 2015 zu steigern. Der Umsatz kletterte um 2,5 Prozent auf 707 Millionen Euro. Die nächste große Herausforderung für den Braukonzern wird 2018 sein: Denn ab Mai soll das generelle Rauchverbot gelten. Hunger: „Das wird in der Gastronomie zu deutlichen Einbußen führen.“

1 Kommentar (12880) · 21.02.2017 11:38 Uhr von Gugelbua· 21.02.2017 11:38 Uhr wer ist denn im Besitz der Brau Aktien?

