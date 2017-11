Bombardier gerät nach Verlusten unter Druck

MONTREAL. Der kanadische Flugzeug- und Zugproduzent Bombardier musste im dritten Quartal einen Fehlbetrag von umgerechnet 101 Millionen Euro hinnehmen.

Das Unternehmen räumte ein, dass es wegen Verspätungen bei den Motoren in diesem Jahr wohl nur 20 bis 22 Flugzeuge seiner C-Serie statt der geplanten 30 ausliefern werde. Allerdings habe ein nicht genannter europäischer Kunde Interesse am Kauf von bis zu 61 Maschinen des Typs bekundet.

Zugsparte auf Partnersuche

Dafür setzt ein Großaktionär das Management in der Zugsparte unter Druck: Bombardier solle alle Möglichkeiten prüfen, darunter eine Partnerschaft mit dem chinesischen Hersteller CRRC, fordert der Chef der kanadischen Caisse de depot et placement du Quebec, Michael Sabia. Einen Verkauf des Zuggeschäfts an die Chinesen lehnte er jedoch ab, da dieses langfristige Bedeutung für den Konzern habe. Die Pläne der Kanadier für eine Fusion der Zugsparte mit dem Bahn-Geschäft von Siemens waren unlängst geplatzt. Der Münchner ICE-Hersteller entschied sich für eine Zusammenlegung der Bereiche mit dem französischen TGV-Hersteller Alstom.

