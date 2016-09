Börsengesellschaften als Männerclubs - kaum Frauen in Vorständen

WIEN/LINZ. Neun von 196 Vorstandsmitgliedern sind weiblich – Aber mehr Frauen in Aufsichtsräten.

Vienna Insurance Group (VIG)-Chefin Elisabeth Stadler ist eine der wenigen Frauen in Vorständen Bild: (APA/HERBERT NEUBAUER)

Jeder zweite Hochschulabsolvent ist weiblich. Top-Karriere machen aber die wenigsten: Nur neun Frauen befinden sich unter den 196 Vorstandsmitgliedern in den heimischen börsennotierten Firmen. 187 dieser Jobs werden von Männern bekleidet. Das entspricht einer Frauenquote von 4,6 Prozent, so der Berater EY.

Rechnerisch gesehen ist der Frauenanteil der Vorstandsmitglieder der 64 im Wiener Börse Index notierten Konzerne im Vergleich zum Vorjahr minimal von 4,5 auf 4,6 Prozent angestiegen. Der Zuwachs ist jedoch nicht auf eine höhere Anzahl von Frauen zurückzuführen, sondern darauf, dass im Vorjahr vier Vorstandsposten weggefallen sind.

In fast 90 Prozent der Börsenfirmen sitzen ausschließlich Männer im Vorstand. Drei der neun Vorständinnen leiten ihr Unternehmen als Chefin – siehe Grafik. In Oberösterreichs börsennotierten Firmen gibt es nur beim Autozulieferer Polytec mit Alice Godderidge eine Frau im Vorstand. Die 44-Jährige ist für den Vertrieb verantwortlich.

Gemischte Teams erfolgreicher

„Beim Frauenanteil im Topmanagement börsennotierter Unternehmen in Österreich gibt es Stillstand statt Aufbruchsstimmung“, sagt EY-Partnerin Elfriede Baumann. Dabei seien gemischtgeschlechtliche Führungsteams nachweislich erfolgreicher. „Viele Unternehmen haben das erkannt und arbeiten daran, systematische Frauenförderung zu etablieren und haben schon bei Neueinstellungen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Männern und Frauen im Fokus.“

Dass sich die aktive Suche nach Top-Frauen bezahlt macht, zeige der Anstieg der Frauenquote von Aufsichtsräten. Diese erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr leicht von 16,3 auf 17,6 Prozent. Von insgesamt 591 Aufsichtsratsmitgliedern sind derzeit 104 Frauen.

„Nicht fragen, tue ich mir das an?“

Was eint FACC, KTM Industries, Linz Textil und Rosenbauer? In diesen börsennotierten heimischen Betrieben setzt sich nicht nur der Vorstand, sondern auch der Aufsichtsrat ausschließlich aus Männern zusammen. Eine der wenigen Aufsichtsrätinnen in einer oö. Topfirma ist Viktoria Kickinger, sie ist seit 2006 im Kontrollgremium der Hörschinger Polytec.

Die Zahl der Aufsichtsrätinnen in den börsennotierten Unternehmen liegt bei knapp 18 Prozent. 2010 lag man bei unter zehn Prozent. Zufrieden?

Nein. Weniger wegen der Zahl, sondern wegen der Auswahlmechanismen. Wenn Frauen bestellt werden, dann, weil sie aus mächtigen Familien stammen oder schon Mandate haben. Eine besondere Kreativität wird da nicht an den Tag gelegt, das ist übrigens nicht nur in Österreich der Fall. Erst wenn die jetzt viel beschäftigten Frauen die Obergrenze an Mandaten erreicht haben, wird sich das verbreitern. Ich habe meine Berufung nur Friedrich Huemer zu verdanken, für den zählt die Sache, der wollte bestimmte Qualifikationen abdecken.

Was bringt mehr: Breite Frauenförderung, um den Fundus für Führungsjobs zu vergrößern, oder mehr Frauen in den Aufsichtsräten, weil dort der Vorstand bestellt wird?

Man kann nur mit einem Bündel an Maßnahmen weiterkommen. Eine singuläre reicht nicht aus. Man braucht nur über die Grenzen zu schauen, die Basis ist die Gleichwertschätzung von Mann und Frau, wie man sie in Schweden erlebt. Ich bin nicht eine Verfechterin von Quoten, aber wer beste Ergebnisse will, braucht auch gemischte Teams.

Sie sind fast 65, was geben Sie Studienabsolventinnen mit für ihren Karriereweg?

Selbstbewusstsein.

Das reicht?

Frauen müssen auch endlich aufhören, sich ständig zu hinterfragen und zu zögern, sondern sich Ziele setzen und die erreichen wollen. Es darf nicht um die Frage gehen, tue ich mir das an? Ich habe mich nie gefragt, tue ich mir die Aufsichtsratsfunktion an. Die ist unglaublich spannend. (sib)

