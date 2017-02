Blackout: Wenn plötzlich nichts mehr geht

LINZ. Was passiert, wenn von einem Moment auf den anderen der Strom ausfällt? Dieses Szenario stellt nicht nur Private, sondern auch Unternehmen vor Probleme. Bricht das Netz für längere Zeit ganz zusammen, spricht man von einem Blackout. Aber was können Firmen tun, wenn plötzlich nichts mehr geht?

Ein Blackout in Österreich würde einer Studie zufolge täglich einen Schaden in Milliardenhöhe anrichten. Bild:

"Für viele ist es selbstverständlich, dass der Strom aus der Steckdose kommt", sagt Erich Frommwald. Der Energiesprecher der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ) will "mehr Bewusstsein in der Gesellschaft und in der Politik schaffen", um das Risiko eines Blackouts zu senken.

Einer Studie der Linzer Kepler-Uni zufolge hätte ein Blackout in Österreich gravierende wirtschaftliche Folgen. Würde an einem Wochentag der Strom im gesamten Bundesgebiet für 24 Stunden ausfallen, liege der volkswirtschaftliche Schaden bei 1,13 Milliarden Euro. Der Schaden in Oberösterreich betrage 226 Millionen Euro, heißt es in der Studie. Das liegt laut Frommwald daran, dass Oberösterreich durch seine industrielle Struktur überproportional betroffen sei.

Die WKOÖ hat für Unternehmen eine Checkliste für Präventionsmaßnahmen in Form einer Broschüre zusammengestellt. Diese Liste umfasst 29 Punkte, darunter Sofortmaßnahmen bei Stromausfall, Schutzmaßnahmen während des Ausfalls und Schritte, die nach dem Ausfall zu tätigen sind.

Es gehe aber nicht nur darum, die Unternehmen zu sensibilisieren, sagt Frommwald. "Auch Energieversorger und Einsatzkräfte sollten gut auf Blackouts vorbereitet sein."

1 Kommentar (12739) · 09.02.2017 12:22 Uhr von Gugelbua· 09.02.2017 12:22 Uhr mag gar nicht daran denken, damit kann man einen Staat schon mal erpressen auch eventuell kommende Cyberangriffe die bis Dato Militäreinrichtungen und Großbanken im Visier haben Antwort schreiben

