Bill Franke ist 80 Jahre alt und kauft 430 Flugzeuge

DUBAI / PARIS. US-Investor gibt Milliardenbestellung beim Flugzeugbauer Airbus in Auftrag – Er ist kein Unbekannter in der Branche.

Airbus liefert 157 Flieger der Version A321neo (Bild) und 273 Flieger der Version A320neo an Indigo Partners. Bild: APA/AFP/ERIC PIERMONT

William "Bill" Franke befördert Airbus in den siebten Himmel. Der 80-jährige Texaner ist Mitbegründer und Chef der US-amerikanischen Firma Indigo Partners. Das Unternehmen hat sich auf Investments in der Luftfahrtbranche spezialisiert. Gestern, Mittwoch, gab Indigo Partners bekannt, 430 Mittelstreckenjets des europäischen Flugzeugbauers Airbus kaufen zu wollen. Für Airbus ist es der größte Auftrag der Unternehmensgeschichte, für Franke ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere.

Der 80-Jährige ist kein Unbekannter in der Branche: Ende der 1950er-Jahre studierte er Geschichte und Jus an der Universität Stanford. Danach war er unter anderem in der Holzindustrie tätig und Chef eines Gemischtwarenhändlers. Den Einstieg in das Luftfahrtgeschäft wagte Franke in den 1990er-Jahren. Von 1993 bis 2001 war er Chef von America West Airlines, die später von US Airways übernommen wurde, und von 2004 bis 2009 saß er dem Verwaltungsrat der asiatischen Tiger Airways vor. Bis 2013 leitete er den Verwaltungsrat der US-Billiglinie Spirit Airlines.

Franke ist ein Pionier im Billigflug-Geschäft, das nach wie vor wächst. Und er hat sich in den USA als Gönner einen Namen gemacht: Im vergangenen Jahr überwies er etwa 24 Millionen US-Dollar an die Universität von Montana. Es war die größte Einzelspende in der Geschichte der Uni. 2007 hatte Franke der Northern Arizona University 25 Millionen Euro überwiesen. Diese war so begeistert, dass sie einen Fachbereich nach ihm benannte.

Mit den bei Airbus gekauften Jets will Franke, der überall "Bill" genannt wird, Indigo Partners’ Billigfluglinien Frontier Airlines (USA), JetSmart (Chile), Volaris (Mexiko) und Wizz Air (Ungarn) zum Auftrieb verhelfen. Das Airbus-Geschäft hat laut Preisliste einen Wert von 49,5 Milliarden US-Dollar (42,15 Milliarden Euro). Bei Aufträgen dieser Art sind jedoch hohe Rabatte üblich.

Auch Großauftrag für Boeing

Der größte Konkurrent von Airbus, der US-amerikanische Flugzeughersteller Boeing, hat ebenfalls einen Großauftrag eingefädelt. Der arabische Billigflieger Flydubai will 175 Mittelstreckenjets in der modernisierten Neuauflage 737-MAX kaufen – um knapp 21 Milliarden Dollar (17,88 Milliarden Euro).

