"Bildung ist der beste Anlegerschutz"

WIEN. Finanzsymposium in Wien: Oberösterreichische Firmen und das OÖN-Börsespiel im Mittelpunkt.

Diskussion: Börse-Chef Christoph Boschan (l.) und Helmut Kammerzelt, Leiter des Departments Medien & Wirtschaft an der FH St. Pölten Bild: fhstp/Mario Ingerle

Um das finanzielle Wissen der Österreicher und den Einfluss neuer Medien auf die Wirtschaft ging es bei einer Veranstaltung in der Wiener Börse. "Bildung ist der beste Anlegerschutz", sagte Börse-Chef Christoph Boschan. Bei dem "Symposium Wirtschafts- und Finanzkommunikation" des Departments Medien und Wirtschaft der FH St. Pölten waren auch Oberösterreicher stark vertreten.

Die OÖNachrichten und Raiffeisen Oberösterreich etwa stellten das von ihnen organisierte Börsespiel als Best-Practice-Beispiel vor. OÖN-Wirtschaftsredakteur Alexander Zens sagte, dass man als Qualitätsblatt dem Bildungsauftrag nachkommen wolle. Vor allem beim Thema Geldanlage sei das in Österreich wichtig. Raiffeisen-Club-Leiter Michael Ehrengruber von der RLB ergänzte, dass es sich "in den 15 Jahren seines Bestehens zum größten Börsespiel des Landes entwickelt hat". Es gehe um die spielerische Art, die Welt der Finanzmärkte kennenzulernen.

Das Börsespiel, das online und auch mobil stattfindet, hat unter anderem den Landesschulrat und die Wiener Börse als Partner im Boot. Finanzbildung stehe an der Wiener Börse hoch im Kurs, sagte Boschan. Als weitere Beispiele für gelungenen Wissenstransfer wurden das "ABC der Finanzwelt" von Ö1 und der "FLiP" (Financial Life Park) der Erste Group, eine interaktive Ausstellung zum Umgang mit Geld, präsentiert.

Beste IR-Homepage von Palfinger

Neben der Bildung war die Unternehmenskommunikation ein großes Thema beim Symposium. Welche Firma hat die beste IR-Homepage, also die beste Internetseite für den Dialog mit Investoren? Dieser Frage gingen die FH-Dozentin Monika Kovarova-Simecek, die das Symposium organisierte, und die Studentin Lena Mayer nach.

Sie durchleuchteten die Websites der 61 an der Wiener Börse notierten Unternehmen und beurteilten sie nach Informationsgehalt, Benutzerfreundlichkeit und Verbindung zu anderen Medienkanälen. Palfinger belegte vor EVN und Post den ersten Platz. Lenzing wurde Siebter, voestalpine Achter.

voestalpine-Sprecher Peter Felsbach erklärte in seinem Vortrag, wie sehr die Kommunikationsstrategie im Konzern in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Mittlerweile nutzt die voestalpine 50 Medienkanäle. Polytec-Finanzvorstand Peter Haidenek berichtete, wie vor allem die externe Kommunikation mit Analysten und Investoren seit der Krise forciert wird. 20 Prozent seiner Arbeitszeit gehen dafür auf.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 2 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema