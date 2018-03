Beteiligungsfirma UIAG zahlt 2017 keine Dividende

WIEN/WELS. Die börsennotierte Beteiligungsfirma UIAG (Unternehmens Invest AG) von Rudolf Knünz und Paul Neumann rechnet für das Geschäftsjahr 2017 mit einem Verlust von fünf Millionen Euro.

Vorstandschef Rudolf Knünz Bild: UIAG

Grund dafür seien Firmenwertabschreibungen bei einigen Beteiligungen, teilte das Unternehmen am Freitagnachmittag mit. Die Dividende für 2017 will man ausfallen lassen.

Aufgrund des negativen Ergebnisses, aber auch wegen kürzlich getätigter Investitionen, werde es keinen Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung am 30. Mai 2018 geben. Schon das Halbjahr war nach der Übernahme des SAP- Spezialisten All for One Steeb negativ. Vor zwei Jahren gab es noch 70 Cent, im Vorjahr 35 Cent je Aktie. Im Vorjahr betrug der bereinigte Gewinn 400.000 Euro.

Gestern wurde eine 60-Prozent-Beteiligung an der MLU-Monitoring für Leben und Umwelt verkauft. Die UIAG hat dafür rund 500.000 Euro bekommen.

