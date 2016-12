Berlin Hauptstadtflughafen kommt noch später

BERLIN. Der neue Airport soll erst 2018 in Betrieb gehen – das ist die fünfte Verschiebung seit Baubeginn.

Noch herrscht gähnende Leere. Bild: Reuters

Auch wenn der Linzer Flughafen mit einem Passagierrückgang kämpft – er ist wenigstens in Betrieb. Die Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens Berlin dürfte sich zum fünften Mal verschieben, berichten deutsche Medien.

Ein Termin bis Ende 2017, wie er bisher geplant war, sei nicht mehr zu halten, hieß es von einem Insider. Der Flughafen-Aufsichtsrat peile nun eine Eröffnung im Frühjahr 2018 an.

Offiziell wird die abermalige Verzögerung nicht bestätigt. Ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg sagte gestern, Mittwoch: "Wir werden uns im Jänner zur Eröffnung 2017 äußern. Im Frühjahr werden wir den Eröffnungstermin nennen."

Die "Bild"-Zeitung nannte April/Mai 2018 als Zeitraum für die Inbetriebnahme. Das Bundesverkehrsministerium wolle sich nicht an "Spekulationen" zum Eröffnungstermin beteiligen, sagte ein Sprecher in Berlin. Der Bund gehört zu den Eigentümern des Flughafens in Schönefeld bei Berlin, die anderen beiden sind die Länder Berlin und Brandenburg.

Der Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt sollte eigentlich schon im Oktober 2011 in Betrieb gehen. Vier Eröffnungstermine platzten jedoch – wegen Technikproblemen, Baumängeln und Planungsfehlern.

