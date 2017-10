Berglandmilch erhöht den Milchpreis mit Oktober erneut

Liebe Österreicher, solange wir jeden Preis für die Milch zahlen, wird die Schraube weitergedreht. Das einzige was wir tun können : wer die Möglichkeit hat, soll sich direkt ab Hof eindecken, alle Anderen müssen den Verbrauch reduzieren. Das ist zugegeben schlimm für die Bauern, aber wenn wir uns nicht helfen, wenns also so weiterläuft, helfen wir den Bauern auch nicht sondern wieder den genossenschaftlichen spekulativen Genossenschaftlern mit den Mafiamethoden!