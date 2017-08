Bemerkenswerte Liaison bei Immobiliengeschäften

WIEN. Bundespensionskasse weicht im Fonds nach Luxemburg aus – Wienwert finanziert sich mit diesem Fonds.

Wienwert-Chef Stefan Gruze Bild: OTS

Bemerkenswerte Details einer Zusammenarbeit zwischen dem privaten Immobilienentwickler Wienwert und der Bundespensionskasse kommen nach den ersten Grundstückskäufen von Wienwert ans Licht.

Anfang August hat Wienwert bekannt gegeben, mit einem "staatlichen Pensionsfonds aus einem EU-Land" einen Syndikatsvertrag abgeschlossen zu haben. Nun entpuppt sich die betriebliche Pensionskasse des Bundes als Partner. Sie gehört der Republik und ist für die Zusatzpensionen von Bundesbediensteten und Mitarbeitern bundesnaher Betriebe sowie von Landeslehrern zuständig. Diese wiederum hat einen Fonds mit Sitz in Luxemburg gegründet.

Dieser "Wohnen Plus Fonds" finanziert 50 Prozent des ersten Wienwert-Grundstückskaufs. Laut Wienwert sei eines der beiden Grundstücke für den Wohnbau gewidmet, das zweite für gewerbliche Nutzung. Wienwert geht von einer Umwidmung aus. In beide Areale sollen 80 Millionen Euro investiert werden. Wienwert hat eine Anleihe über fünf Millionen Euro aufgelegt, die vor allem an Kleinanleger verkauft wird. Ursprünglich sollte sie bis 10. Juni gezeichnet werden, nun sucht Wienwert bis zum 30. September Geldgeber. Bisher seien etwa 4,5 Millionen Euro platziert, sagte Wienwert-Chef Stefan Gruze.

Allerdings hat Wienwert mit der Werbung für diese Anleihe Probleme. Die Finanzmarktaufsicht stößt sich an der allzu positiven Darstellung des Unternehmens, das noch dazu den Eindruck vermittle, ein Naheverhältnis zur Stadt Wien zu haben. Das streitet Wienwert ab. Einen "vergessenen" Prospekthinweis hat das Unternehmen hingegen eingeräumt. Weiters sei nicht klargestellt worden, dass mit der Investition bei der Wienwert AG indirekt auch in die Muttergesellschaft WW Holding investiert werde, deren Eigenkapital mit 27,5 Millionen Euro negativ sei.

Die Bundespensionskasse sagt, sie investiere direkt in die Grundstücke und nicht in Wienwert und sei nicht exklusiv an eine Zusammenarbeit mit Wienwert gebunden.

