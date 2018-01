Beim Aktienkauf läuft jetzt das "Tonband" mit

WIEN / LINZ. Schärfere Regeln für Wertpapiergeschäfte bringen mehr Anlegerschutz, aber auch neue Bürokratie in den Banken.

Bild: Reuters

Viel Information ist auf die österreichischen Bankkunden in den vergangenen Wochen eingeprasselt. Einige dürften den Überblick verloren haben. Meistens ging es um die neuen Regeln bei Wertpapiergeschäften, die nun seit 3. Jänner 2018 gelten.

Der Anlegerschutz wurde im Zuge einer EU-Richtlinie erhöht, der Wettbewerb soll angekurbelt werden. Europas Banken und Vermögensverwalter haben Schätzungen zufolge mehr als zwei Milliarden Euro in System-Umstellungen investieren müssen. Die Bürokratie nimmt zu – auch in Österreich, wo die Regeln im neuen Wertpapieraufsichtsgesetz stehen.

Drei Änderungen sind hervorzuheben. Erstens müssen Banken jede elektronische Kommunikation mit Kunden, die zu einem Wertpapierkauf führen kann, aufzeichnen und für mindestens fünf Jahre speichern – auch Telefongespräche. Sogar bankinterne Gespräche zwischen Mitarbeitern sind aufzunehmen, falls sie die Transaktion eines Kunden betreffen. Bei der Kundenberatung in der Filiale reichen schriftliche Vermerke. Das alles soll helfen, falls es später zu einem Rechtsstreit kommt.

Zweitens fällt zwar die verpflichtende Erstellung eines Beratungsprotokolls weg. Stattdessen muss aber eine Geeignetheitserklärung verfasst werden, in der der Berater darlegt, warum er einem Kunden ein bestimmtes Produkt empfohlen hat. Einige Banken dürften hier wohl weiter Beratungsprotokolle schreiben.

Drittens müssen Kunden über alle Kosten rechtzeitig und genau informiert werden – von der Abschlussgebühr bis zu einer allfälligen Vertriebsprovision.

Mehr als 30 Seiten Unterlagen

Noch höhere Sicherheit für Anleger sei zu begrüßen, sagt Michaela Keplinger-Mitterlehner, stv. Generaldirektorin der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB): "In Teilbereichen wurde aber weit über das Ziel hinausgeschossen." So könne es sein, dass der Kunde vom Berater Unterlagen von 30 Seiten oder mehr bekomme. Der Personalaufwand für die Umstellungen habe in der RLB 1500 Personentage betragen, der EDV-Aufwand mache mindestens einen siebenstelligen Betrag aus.

Michael Rockenschaub, Generaldirektor der Sparkasse Oberösterreich, sagt, dass die Richtlinie "nichts gravierend Neues" sei, weil man schon bisher Kenntnisse über Kunden in die Betreuung einfließen habe lassen und dokumentiert habe. Trotzdem bringe sie "aufwändige technische und organisatorische Anforderungen". VKB-Bank-Generaldirektor Christoph Wurm sieht "weitere Verbesserungen für Anleger" und betont die Bedeutung von Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter.

