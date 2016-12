Bei der Bank Austria fällt jeder fünfte Job weg

MAILAND/WIEN. Die mit dem Rücken an der Wand stehende italienische Großbank Unicredit versucht mit einer riesigen Kapitalerhöhung, der Auslagerung von Krediten und einem forcierten Sparkurs den Befreiungsschlag. Das hat auch Auswirkungen auf die österreichische Tochter Bank Austria.

Bild: Reuters

Seit Juli ist Jean Pierre Mustier Chef der Unicredit, deren Aktienkurs sich heuer halbiert hat. Am Dienstag präsentierte der Franzose den neuen Geschäftsplan für die italienische Großbank bis Ende 2019. Der hat es in sich und betrifft auch die österreichische Tochter Bank Austria.

Das laufende Sparprogramm wird verschärft. Die Kosten sollen um weitere 1,7 Milliarden Euro gedrückt werden, davon 1,1 Milliarden beim Personal. In den nächsten drei Jahren werden konzernweit weitere 6500 Stellen gestrichen. Damit fallen insgesamt 14.000 Arbeitsplätze weg. Ende September waren es 123.000. In Italien und bei der deutschen HVB wird die Zahl der Beschäftigten um jeweils 21 Prozent sinken, bei der Bank Austria um 19 Prozent.

Das sind 2100 Jobs – 1000 mehr als noch vor einem Jahr geplant. Derzeit läuft bei Österreichs größter Bank ein Golden-Handshake-Programm. Außerdem wird die Zahl der Filialen, wie Ende 2015 bekannt gegeben, reduziert – von einst 190 auf 124. Hier dürfte die Bank Austria schon recht weit sein. Aus Wien gab es am Dienstag keinen Kommentar zum Sparpaket.

Neben dem „strikten Kostenmanagement“ hat Unicredit am Dienstag die größte Kapitalerhöhung in der Geschichte Italiens angekündigt. Im ersten Quartal 2017 wollen die Mailänder 13 Milliarden Euro frisches Geld sammeln. Das wäre fast so viel wie das Kreditinstitut derzeit an der Börse wert ist (15 Milliarden). Zehn Banken haben Garantien abgegeben, dass sie die neuen Unicredit-Aktien platzieren. Mustier hatte zuletzt den Kapitalbedarf etwas reduziert – mit dem Verkauf der polnischen Tochter Pekao und der Fondsgesellschaft Pioneer. Eine weitere Restrukturierungsmaßnahme ist der Verkauf notleidender Kredite im Wert von 17,7 Milliarden Euro an Finanzinvestoren.

„Wir gehen unsere Altlasten konsequent an, um die Qualität der Bilanz deutlich zu verbessern und die Basis für nachhaltige Gewinne zu schaffen“, sagte Mustier. Die Bank solle eigenständig bleiben. Im heurigen vierten Quartal wird der Konzernumbau jedoch Sonderbelastungen in Höhe von mehr als zwölf Milliarden Euro bringen. (az)

