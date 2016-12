Bauvorschrift verlangt das Gegenteil einer anderen Vorschrift

WIEN / LINZ. "Dialogforum Bau" deckt bürokratischen Unfug auf und will jetzt Vorschriften entrümpeln.

Hygiene oder Trittsicherheit: Wie muss ein Boden beschaffen sein? Bild: Wodicka

Ein oberösterreichischer Fleischhauer will ausbauen. Der Arbeitsschutz schreibt ihm zur Rutschsicherheit raue Bodenfliesen vor. Laut Hygienerichtlinien müssen jedoch glatte Fliesen verlegt werden, weil sich in den Vertiefungen Feuchtigkeit ansammeln und Verkeimung begünstigen könnte.

Das ist nur eine von vielen Widersprüchlichkeiten, die vom "Dialogforum Bau" in den vergangenen zwölf Monaten gesammelt worden sind, um unnötige Bürokratie und Überregulierung aufzuspüren und zu beseitigen. "Da hat sich, wie beim Beispiel Fleischhauerei, gezeigt, dass es viele Normen und Vorschriften gibt, die für sich logisch erscheinen, einander aber widersprechen", sagt Marco Schreuder von der Wiener Kanzlei Kovar & Partners, die das Forum moderiert.

Gesetze, Richtlinien, Normen...

Bei Bauvorhaben klagen Bauherren, Planer und Ausführende über die Vielfalt an Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien und Normen. "Wobei Normen nur Empfehlungen wären. Vor Gericht werden sie von Sachverständigen jedoch als Grundlage in Haftungsfragen genommen, und daher fühlt sich die Baubranche verpflichtet, alle einzuhalten", sagt der Jurist.

Besonders heikel ist der österreichische Föderalismus: Jedes Bundesland hat sein Baurecht. Die neun Länder haben sich vor rund zehn Jahren auf eine Vereinheitlichung geeinigt: die OIB-Richtlinien (Österreichisches Institut für Baurecht – OIB). Im Dialogforum wird kritisiert, dass die Einigung rasch aufgebrochen worden ist. "Oberösterreich hat 50 bis 60 Ausnahmen gemacht." Auch Niederösterreich gehe teils eigene Wege; bei Salzburg fehle derzeit völlig der Überblick, kritisieren Vertreter der Planer und der Baubranche: "Viel Spaß beim Suchen."

Weitere Beispiele: In der Altbausanierung werden oft Normen für den Neubau verlangt, die unrealistisch seien. Im Klagsfall sei das dann ein Problem. Oder: In Vorschriften gibt es unterschiedliche oder ungenau definierte Begriffsbestimmungen. Beispiel: Kanal. Für welche Teile einer Abwasseranlage gilt dieser Begriff?

Wieviel Sicherheit wollen wir?

Arbeitnehmer-, Brand-, Denkmal- oder Umweltschutz; Bautechnik, Statik; Gesundheit, Hygiene etc.: Vorschriften treiben die Kosten. "Es geht auch um eine gesellschaftspolitische Frage", sagt Marco Schreuder: "Wie viel Sicherheit will man in einer Gesellschaft? Welches Risiko nehmen wir in Kauf? Die Politik müsste sich in die Diskussion einbringen."

Bis 29. Jänner können noch Anregungen unter www.austrian-standards.at/dialogforumbau eingebracht werden. Dann soll das Entrümpeln beginnen.

Im Rechtsdschungel

Auch die Wirtschaftskammer Oberösterreich zeigt Überregulierung auf. „Es gibt 2500 Seiten Arbeitnehmerschutz: Das kann niemand mehr lesen“, sagt Erhard Prugger, der Leiter der Sozial- und Rechtsabteilung. Oder: Personen unter 18 Jahre dürfen nicht Stapler fahren, aber Auto (L17-Führerschein). Ein Lehrling muss nach 4,5 Stunden eine Pause machen, ein Arbeiter nach sechs Stunden. „Wie soll das in einer Arbeitspartie funktionieren?“ Es gibt 13 Lohnnebenkostenposten und 360 Beitragsgruppen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 24 - 4?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema