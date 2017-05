Bauern wollen wieder investieren

LINZ. Nicht nur in Industrie und Gewerbe hat sich zuletzt die Stimmung verbessert. Auch die Bauern sind wieder zuversichtlicher und wollen mehr investieren.

Bild: Landwirte wieder zuversichtlicher

„Nach turbulenten Jahren hat sich heuer die Situation in der Landwirtschaft deutlich verbessert“, sagte Agrarlandesrat Max Hiegelsberger bei einem Pressegespräch. Untermauert hat dies Werner Beutelmeyer, Geschäftsführer des Linzer market-Instituts. „Nach einem langjährigen Stimmungstief 2015 haben sich die Wert wieder signifikant nach oben bewegt“, sagte Beutelmeyer. Entsprechend wollen die Landwirte heuer wieder mehr investieren: 5,64 Milliarden Euro sollen es in den nächsten zwölf bis 20 Monaten österreichweit werden, ein knappen Fünftel davon in Oberösterreich. Investitionen und Stimmung sind bei den Bauern eng verbunden. Aber auch bei so wichtigen Themen wie den Hofübernahmen sei die Stimmung oft entscheidend. „Oft sind es private und persönliche Gründe“, ob die Jungen einen Hof übernehmen oder nicht“, sagte Hiegelsberger. Daher sei Zuversicht ein wichtiger Faktor.

