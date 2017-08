Bauern warnen vor Rückfall in Steinzeit des Ackerbaus

Unangebrachte alarmistische Töne, als ob es nur Glyphosat oder Steinzeit gebe!



Wenn man Hiegelsberger richtig versteht dann wollen wir auf weniger Flächen mehr anbauen, den Rest brauchen wir ja für Flugpisten, Autostraßen, Wohnbauten und Industriehallen.



Den Kopf iim Sand, wie meine Herren? Wer von euch denkt weiter als an seine eigene Amtsperiode? Mit welchem Recht ruiniert ihr das Land und steht es von den Nachkommen?



Die fatale Schädigung des Bodens mit dem Sterbend er Regenwürmer ist bekannt - wer erzeugt dann neuen Boden, wer erhält den fruchtbar? Immer mehr Chemie, immer dichter der Boden, weniger belüftet und weniger Humus, der immer weniger weniger Treibhausgase und Wasser speichern kann, mehr Hochwasser mehr Klimawandel...



Und das ganze schleichend, so schlecihend dass man sagen kann, das hat es schon immer gegeben. Mittlerweile sind die Veränderungen so gravierend, dass sie nicht mehr geleugnet werden können. So schauts aus, Herr Hiegelsberger ihre ÖVP ohne Zukunft.....