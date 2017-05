Banner teilt Großprojekt in zwei kleinere auf

LINZ/PASCHING. Banner-Batterien wollte in Pasching ein neues Batteriewerk bauen. Diese Investitionspläne wurden inzwischen zu Grabe getragen, die Eigentümerfamilie Bawart verfolgt inzwischen einen Plan B. Damit haben die Projektgegner einen Teilsieg errungen, sie haben ein Batterienwerk verhindert.

Das Familienunternehmen verfolgt inzwischen eine andere Strategie: Statt ein zweites Vollwerk zu errichten, soll nun auf dem Grundstück in Pasching eine Endmontage, ein Lager und ein Auslieferungslager entstehen. Am Stammsitz in Leonding wird dafür die Produktion noch einmal erweitert.

Das geplante Investitionsvolumen von 35 Millionen Euro werde gleich bleiben, sagt Vertriebs- und Marketingchef Franz Märzinger im Gespräch mit den OÖNachrichten. Allerdings entfällt nur noch die Hälfte auf Pasching. Der Rest wird in Leonding investiert. Dort hat man die Vertriebsniederlassung ausgelagert, um in dem eingezwängten Areal noch einmal Platz für eine Produktionserweiterung zu schaffen, erklärt Märzinger. Auch was das Thema neue Arbeitsplätze betrifft, kommt es zu einer Teilung: Etwa 100 entstehen in Pasching, 100 kommen in Leonding zu den bestehenden 500 dazu.

Diesen Plan verfolgt Banner bereits seit mehreren Monaten, sagt Märzinger. Daher war das diese Woche veröffentlichte Urteil des Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich keine Überraschung für den Batterienhersteller. Denn bezüglich des ursprünglich eingereichten Projektes wurde Banner zurück an den Start verwiesen.

Banner hatte während des Verfahrens den Erstantrag abgeändert, sprich das Produktionsvolumen unterhalb eines Schwellenwerts gedrückt. Das sei eine „weitreichende Antragsänderung“ gewesen, die unzulässig gewesen sei, argumentiert das Verwaltungsgericht. Märzinger sagt, an den Einreichplänen für das neue Projekt werde gearbeitet, es soll „schnellstens“ bei der Gemeinde eingereicht werden. Das Unternehmen sei sich bewusst, dass es zumindest ein Jahr verliere.

Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Strugl , der sich als Wirtschaftslandesrat für das Investitionsprojekt stark gemacht hat, sagt im Gespräch mit den OÖN: „Der Fall hat einigermaßen viel Aufmerksamkeit erregt. Es macht standortpolitisch keinen schlanken Fuß, wenn man sehen muss, wie sich ein Investor schwer tut, ein Projekt zu realisieren.“

Der Anwalt der Anrainer und Bauern, die sich gegen die Ansiedelung der Batteriefabrik wehren, Wolfgang List, spricht von einem weitreichenden Urteil. Es sei ein Schlag ins Gesicht für alle jene, die beim Antrag tricksen, um einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) zu entgehen. Banner hatte gegenüber dem ersten Antrag im Verfahrensverlauf eine erste Verkleinerung vorgenommen. Die Kapazität sei nur vier Prozent unter dem UVP-Schwellenwert gelegen. Die technisch mögliche Kapazität liege aber 25 Prozent über der beantragten, so die Argumentation.

