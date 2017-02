Bankomatgebühren: Kartellbehörde gegen Verbot

WIEN. "Freier Wettbewerb ist noch immer die beste Regulierung" - Die Politische Debatte zu dem Thema geht weiter.

Bankomat Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein gesetzliches Verbot von Bankomatgebühren ist nicht zielführend. Zu diesem Schluss kommt die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB). Sie hat im Auftrag des Finanzministeriums den Kartenzahlungsverkehr in Österreich untersucht. Der BWB-Bericht sollte als Entscheidungsgrundlage für die Politik dienen.

Wie berichtet, wird heftig über das Thema debattiert, seitdem der Bankomatbetreiber Euronet im Juli des Vorjahres Gebühren für seine rund 80 Geräte eingeführt hat. Insgesamt gibt es in Österreich 8500 Bankomaten. Großteils werden sie von Banken betrieben, die den Kunden keine Gebühren verrechnen.

"Freier Wettbewerb ist noch immer die beste Regulierung", sagte gestern, Dienstag, BWB-Chef Theodor Thanner. Um diesen anzukurbeln und damit die Kosten für ein Girokonto zu senken, seien mehr Transparenz und der Abbau von Barrieren beim Kontowechsel am vielversprechendsten.

Ein Verbot wäre ein Eingriff in das unternehmerische Handeln und verfassungs- und europarechtlich fragwürdig. Die Einführung von Bankomatgebühren würde die Mehrheit der Karteninhaber zwar nicht gleichgültig hinnehmen. Sie würde aber eher zu einer Änderung des Nutzerverhaltens als zu einem Kontowechsel führen, so die Kartellwächter. Denn nur jeder fünfte Bankkunde kennt die Kosten seines Girokontos.

VP-Finanzminister Hans Jörg Schelling sieht sich in seiner Linie von der BWB bestätigt. Ebenso die Bankenbranche: "Die Kreditwirtschaft ist von Anfang an für Transparenz und klare Kennzeichnung eingetreten", sagte Franz Rudorfer, Geschäftsführer der Bankensparte in der Wirtschaftskammer. Ein Verbot wäre hingegen ein "Mit-Kanonen-auf-Spatzen-schießen".

Konsumentenschutzminister Alois Stöger (SP) plädierte gestern für eine Regulierung von Bankomatgebühren. Wenn das nicht greife, fordert er wie bisher ein Verbot. Die FPÖ kündigte an, im Nationalrat wieder einen Antrag auf ein Verbot einzubringen.

Mehr zum Thema