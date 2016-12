Banken verdienten im Osten netto 17 Milliarden Euro

WIEN. Seit dem Jahr 2003 haben Österreichs Kreditinstitute in Osteuropa 25 Milliarden Gewinn gemacht und acht Milliarden abgeschrieben.

Als "Erfolgsstory" bezeichneten österreichische Banker und die Nationalbank immer wieder die Osteuropa-Expansion der heimischen Kreditinstitute. In den vergangenen Jahren gab es aber national und international viel Kritik, vor allem wegen teils milliardenschwerer Abschreibungen.

Die Nationalbank (OeNB) hat nun die Jahre 2003 bis 2015 untersucht und kommt zu dem Schluss, dass sich der Gang in den Osten unter dem Strich tatsächlich ausgezahlt hat. Österreichs Geschäftsbanken haben dort in dieser Zeit einerseits insgesamt 25 Milliarden Euro Gewinn erzielt, andererseits wurden die Tochtergesellschaften um acht Milliarden Euro wertberichtigt. Das ergibt netto ein Plus von 17 Milliarden Euro.

Österreich habe damit die Aussage untermauert, dass der Gang nach Osteuropa insgesamt nicht gescheitert sein dürfte, sagte Nationalbank-Direktor Philip Reading gestern, Montag, bei der Präsentation des 32. Finanzmarktstabilitätsberichts in Wien. Je nach Land fällt die Bilanz aber sehr unterschiedlich aus.

Tschechien und Russland top

In Slowenien, der Ukraine und Ungarn haben Österreichs Banken in Summe Geld verloren, in allen anderen Staaten hingegen verdient. Den höchsten Gewinn gab es in Tschechien mit 8,5 Milliarden Euro, vor Russland mit 5,9 Milliarden Euro. Gemessen am eingesetzten Kapital war das Geschäft in Russland am profitabelsten, vor Bulgarien und Serbien.

Generell lobte die Nationalbank gestern die Entwicklung des Bankensektors. Die Institute haben laut Reading seit Ausbruch der Finanzkrise 17 Milliarden Euro zusätzliches Eigenkapital aufgebaut. Die Kernkapitalquote liegt nun deutlich über 13 Prozent. Der Rückstand im internationalen Vergleich hat sich verringert. Vergleichbare in Osteuropa tätige Banken haben noch um 0,43 Prozentpunkte mehr Kapital, Banken in der EU im Schnitt um 1,18 Punkte. "Allerdings können sich die Banken nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen", sagte Reading.

Entwarnung bei Immobilien

Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny nahm gestern zu der Situation auf dem Immobilienmarkt Stellung. Vor einer Woche ist unser Land vom Europäischen Ausschuss für Systemrisiken als einer von acht Staaten gewarnt worden, weil der Wohnungsmarkt zu überhitzen drohe. "Wir haben eine unterschiedliche Sicht", sagte Nowotny, obwohl er selbst Mitglied des Ausschusses ist.

In Österreich machen Hypothekarkredite 28 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, in den Niederlanden 62 Prozent, in Schweden 65 Prozent. Er plädiere für eine "differenzierte Betrachtung", sagte Nowotny. In Summe stimme es, dass die Preise steigen, aber "die Ausgangslage ist eine völlig andere". Hierzulande beträgt das Verhältnis der Hypothekarkredite zur Eigenmittelausstattung 165 Prozent, in den Niederlanden und Schweden 639 und 641 Prozent.

Weniger operatives Ergebnis im ersten Halbjahr

1. Die österreichischen Banken haben im ersten Halbjahr 2016 insgesamt 2,9 Milliarden Euro Nettogewinn ausgewiesen – ein Plus von fast zehn Prozent. Das sei aber hauptsächlich auf die Verringerung von Rückstellungen zurückzuführen, heißt es im „Financial Stability Report“, den die Nationalbank mit Gouverneur Ewald Nowotny an der Spitze vorstellte.

2. Der operative Gewinn fiel im ersten Halbjahr um ein Viertel. Da die Kosten stiegen und die Einnahmen sanken, verschlechterte sich die Kosten-Ertrags-Relation der Banken in Österreich von 60 auf 72 Prozent (EU-Schnitt: 63 Prozent). Einer der Auslöser war die Übertragung des hoch profitablen Osteuropageschäfts der Bank Austria an ihre italienische Mutter Unicredit.

3. Der Strukturwandel im österreichischen Bankensektor geht jedenfalls weiter. Die Zahl der Institute fiel von Ende 2015 bis Ende Juni von 739 auf 723.

