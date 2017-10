Banken machten 3,4 Milliarden Euro Gewinn

WIEN. Im ersten Halbjahr stieg der Verdienst um 17 Prozent - Post-Kooperation für Raiffeisen kein Thema.

Generalanwalt Rothensteiner Bild: Reuters

Die österreichischen Banken erzielten im ersten Halbjahr 2017 einen Gewinn von rund 3,4 Milliarden Euro. Das sind um 465,7 Millionen Euro und damit um rund 17 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Grund für das Plus waren vor allem höhere Betriebserträge und Gewinne aus Beteiligungen sowie geringere Abschreibungen, meldete die Oesterreichische Nationalbank.

Die bereinigten konsolidierten Betriebserträge ohne Risikovorsorgen der Banken lagen um 4,1 Prozent über dem Vorjahreswert. Einen positiven Einfluss hatten die um zwölf Prozent gestiegenen Dividenden und Beteiligungserträge. Hingegen verringerte sich der Handelserfolg um 29,2 Prozent. Das Nettozinsergebnis verschlechterte sich geringfügig. Auch das bereinigte konsolidierte Betriebsergebnis (ohne Risikovorsorgen) stieg um 17,1 Prozent. Hier waren die höheren Betriebserträge und die um 24,9 Prozent geringeren Abschreibungen von Vermögenswerten ausschlaggebend.

Das Ergebnis nach Steuern und Minderheitenanteilen konnte um 32,4 Prozent verbessert werden. Maßgeblich hierfür waren geringere Aufwendungen für Risikovorsorgen im Kreditgeschäft (–25,4 Prozent) und die um 69 Prozent höheren Ergebnisse aus Beteiligungen an Tochter-, Gemeinschafts- und assoziierten Unternehmen.

Da die BAWAG ihre Kooperation mit der Post per Ende 2020 kündigen, aber dennoch Finanzdienstleistungen anbieten will, stellt sich die Frage, wer als neuer Partner in Frage kommen könnte. Einer winkte gestern, Freitag, gleich einmal ab: Walter Rothensteiner, Generalanwalt der Raiffeisenbanken.

"Kein Wort darüber gesprochen"

"Mir ist nicht bekannt, dass die Raiffeisenbanken jetzt darauf gieren, Pakete in Empfang zu nehmen", sagte Rothensteiner am Rande einer Pressekonferenz. "Noch hat niemand ein Wort darüber verloren, und ich glaube auch nicht, dass darüber viele Worte verloren werden." Der Post rät der ehemalige Banker, darüber nachzudenken, "ob dieses Konzept auch auf die Dauer tragfähig ist".

