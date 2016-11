Banken bei Kleinkrediten entlastet

BRüSSEL. Kleinere Banken in der EU mit einer Bilanzsumme von weniger als 1,5 Milliarden Euro sollen bei Meldungs- und Veröffentlichungspflichten sowie Vergütungsvorschriften künftig entlastet werden.

Das ist Teil eines Banken-Gesetzespakets, das die EU-Kommission am Mittwoch vorgelegt hat. Vor allem aber soll es für Kredite, die sie an Klein- und Mittelbetriebe (KMU) vergeben, weniger strenge Eigenkapitalvorschriften geben. Die EU-Kommission will zudem Kriterien festlegen, auf deren Basis etwa Förderbanken von der Bankenregulierung ausgeklammert werden können. Ob damit die Kreditvergabe angekurbelt werden kann, ist laut EU-Kommission offen.

Der Raiffeisen-Fachverband lobte die Vorschläge aus Brüssel, hätte aber mehr erwartet. Generell passt die EU-Kommission mit dem Gesetzespaket die Bankenregulierung (Eigenkapitalvorschriften Regeln zur Abwicklung von Kreditinstituten) an die internationalen Vereinbarungen an.

EU-Parlament und Mitgliedstaaten müssen noch zustimmen. Neu ist auch, dass global-systemrelevante Banken aus Nicht-EU-Ländern künftig mehr Eigenkapital hinterlegen müssten, wenn sie in der EU mehr als 30 Milliarden Euro verwalten.

Und sie brauchen eine vom Mutterhaus unabhängige Holding, damit sie im Krisenfall besser abgewickelt werden könnte. In den USA gelten solche Vorschriften bereits. Betroffen wären nach dem Brexit auch britische Großbanken. (mg)

