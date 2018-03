Banken-KV: Keine Einigung nach dritter Verhandlungsrunde

WIEN. Die dritte Runde im Ringen um einen neuen Banken-Kollektivvertrag hat am Donnerstagabend mit einer Unterbrechung der Verhandlungen geendet.

Oberbank-Betriebsratsobmann Wolfgang Pischinger Bild: Oberbank

Die Arbeitgeber boten 1,9 Prozent plus 8,50 Euro Fixbetrag und 100 Euro Einmalzahlung. Die Arbeitnehmer verharren auf 3,75 Prozent mehr Gehalt. Am 21. März soll weiterverhandelt werden.

Arbeitnehmer-Verhandlungsleiter und Oberbank-Betriebsratsobmann Wolfgang Pischinger sagte, er könne sich eine Einigung momentan schwer vorstellen. Rechne man Fixbetrag und Einmalzahlung ein, komme man auf 2,2 Prozent. Dieser Wert liegt knapp über der Inflation von 2,1 Prozent. Dies wäre "der schlechteste Abschluss, an den ich mich erinnern kann, und das in Zeiten, in denen es aufwärts geht und die Banken Rekordgewinne machen", so Pischinger.

Die Banken halten die Forderungen der Gewerkschaft für überzogen. "Was die Arbeitnehmervertreter fordern, ist ein Abschluss auf Kosten der Zukunft", erklärte Markus Posch, Leiter des Arbeitgeberverhandlungsteams. Posch appelliert an die Gewerkschaft, "stärker zu einem realistischen Verhandlungsergebnis beizutragen".

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema