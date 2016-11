Bankaktien entschieden das Börsespiel

LINZ. Sieg für Maria Wanner aus Innerschwand; bei den Schülern gewannen Fabian Lax und die HAK Freistadt.

Ausgerechnet die skandalgebeutelte Deutsche Bank wurde für die Sieger beim Börsespiel zum Glücksengerl. Die Aktien der Bank fanden sich nämlich in allen Siegerportfolios, sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Schülern und den Schulklassen.

Maria Wanner, selbstständige Kosmetikerin aus Innerschwand (Bez. Vöcklabruck) setzte überhaupt auf Finanztitel: fünf Banken und eine Versicherung. "Mein 17-jähriger Neffe Tobias hat mir diese Strategie vorgeschlagen. Für mich war sie schlüssig", sagt Wanner im OÖNachrichten-Gespräch.

Gesamtsiegerin Maria Wanner aus Innerschwand: Die selbstständige Kosmetikerin vertraute auf die Expertise ihres 17-jährigen Neffen, der ihr zum Kauf von unterbewerteten Aktien aus der Finanzbranche riet.

Die Übertreibung nach unten beim Kurs der Deutschen Bank, nachdem bekannt wurde, dass dem Institut in den USA eine Milliardenstrafe droht, zog auch andere Finanztitel mit nach unten. Ein günstiger Einstiegszeitpunkt ergab sich, und tatsächlich erholten sich die Papiere aus der Finanzbranche im Verlauf der zwei Monate bis zum Ende des Spiels.

Wer kennt Nvidia Corporation?

Fabian Lax, Schüler der HTL Leonding, kennt zumindest die Produkte des kalifornischen Unternehmens: Grafikprozessoren für PC. Der Steyregger weiß als angehender Informatiker, was die US-Amerikaner so machen. Immerhin gut 40 Prozent legte die Nvidia-Aktie im Verlauf des Spieles zu. Damit lag das Tech-Papier sogar noch vor der Deutschen Bank, die im Verlauf des Spieles um 34,8 Prozent an Wert gewann.

Schüler-Sieger Fabian Lax (18) aus Steyregg, Schüler der 4BHIF der HTL Leonding: Hat sich erst in der letzten Woche des Spieles an die Spitze gesetzt.

Auch bei der siegreichen Schulklasse, der 3AK der HAK Freistadt, lag die Aktie der Deutschen Bank im Portfolio. Vor allem Nicole Feilmair und Jana Pinsker (im Bild in der ersten Reihe, Zweite und Dritte von links) glaubten daran, dass sich die Aktie erholen wird. Die beiden waren es, die die Hauptverantwortung für ihre Klasse übernahmen. Sonja Pfarrhofer, BWL-Professorin der Sieger, gibt sich bescheiden: "Ich habe die Klasse eigentlich nur angemeldet."

Klassensieger 3AK der BHAK & BHAS Freistadt. Die Strategie der Schüler glich jener der Gesamtsiegerin. Sie kauften vorzugsweise unterbewertete Aktien, denen sie Kurspotenzial zuschrieben. BWL-Professorin Sonja Pfarrhofer (im Bild rechts) ließ die Schüler gewähren und freut sich mit ihnen über den Sieg.

Die Ergebnisse:

Zahlen, Daten, Fakten

120.000 Aufträge mit einem fiktiven Transaktionswert von 850 Millionen Euro wurden im Zuge des Börsenspiels abgewickelt. Knapp 10.000 Teilnehmer registrierten sich im Laufe des Spiels.

27 Prozent der Teilnehmer waren weiblich, 73 Prozent männlich. Obwohl die Frauen damit deutlich in der Minderheit waren, haben sie voll zugeschlagen. Bei den Erwachsenen landeten sie einen Dreifach-Sieg. Bei der Schülerwertung landeten zwei Damen auf den Rängen zwei und drei.

2396 Mal wurde die Aktie der Deutschen Bank gehandelt. Die Papiere des arg gebeutelten deutschen Finanzkonzerns erwiesen sich als gute Wahl. Sowohl bei der Siegerin Maria Wanner als auch beim Sieger der Schülerwertung waren die Deutsche-Bank-Aktien ein wichtiger Gewinnbringer.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 / 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema