Bank sperrte Grassers Millionen-Konto

Wenn ich daaran denke, dass der KHG nahe daran war, Kanzler der ÖVP zu werden und das u.a. der Khol verhindert hat, weil der KHG damals zwar Regierungsmitglied, aber (noch) nicht ÖVP Mitglied war. Wäre er es geworden, das wäre ein Hit (Schlag) für die ÖVP gewesen, zwar erst später, aber immerhin. Naja, dafür haben sie ja jetzt den Kurz, der ist auch fast so schön, wie der KHG damals war. Und die ÖVP hat sich dem so unterworfen, wie es Parteien sonst nur in totalitären Systemen machen.

Eigentlich eine Schande für eine Partei und deren (gewesener) Spitze, die jetzt nur mehr aus einem Anführer besteht, dem alle folgen - zumindest derzeit. Und dieser schöne junge Mann zeigt jetzt Seiten, die sehr vielen nicht gefallen dürften, innerhalb und ausserhalb der Partei. Wären heute NR Wahlen, würde er mit an Sciherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr das gleiche gute Ergebnis erzielen, wie gehabt.