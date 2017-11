Bank of England überrascht mit Leitzins-Erhöhung

LONDON. In Großbritannien steigen erstmals seit zehn Jahren die Zinsen.

Gouverneur Mark Carney Bild: APA/AFP/POOL/STEFAN ROUSSEAU

Die Bank of England entschied gestern, den Schlüsselsatz zur Versorgung der Banken um einen Viertelprozentpunkt auf 0,5 Prozent anzuheben. Die Entscheidung fiel mit sieben zu zwei Stimmen.

Die Bank of England hatte den Leitzinsen im August 2016 nach dem Brexit-Schock auf das historisch niedrige Niveau von 0,25 Prozent gesenkt. Der Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, sagte nach der Entscheidung gestern, die Prognosen der Bank basierten auf der Annahme von zwei weiteren Zinsschritten binnen drei Jahren.

Es gehe darum, die Inflation wieder zum Zielwert von zwei Prozent zurückzubringen. Seit dem EU-Austrittsvotum vom 23. Juni 2016 hat das Pfund deutlich abgewertet, was Importe verteuert und so die Preise anheizt. Mittlerweile liegt die Teuerungsrate mit drei Prozent weiter über der Zielmarke der Bank of England. Zugleich ist die britische Wirtschaft nur noch schwach gewachsen. Manche Fachleute erwarten daher eher, dass die Notenbank bis Mitte 2019 auf weitere Erhöhungen verzichtet. Bis dahin sollen auch die Brexit-Verhandlungen mit der EU abgeschlossen sein.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema