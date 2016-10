Bank Austria baut neuerlich den Vorstand um

WIEN. Carlo Vivaldi und Mirko Bianchi gehen nach Mailand, Gregor Hofstätter-Pobst wird Finanzvorstand.

Gregor Hofstätter-Pobst (Bank Austria) Bild: (Bank Austria)

Die Ausgliederung des Osteuropa-Geschäfts der Bank Austria schlägt sich jetzt auch im Vorstand nieder. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Chef der Osteuropa-Division, Carlo Vivaldi, wechselt in die Konzernmutter UniCredit.

Stellvertreter von Bank-Austria-Generaldirektor Robert Zadrazil wird Romeo Collina, bisher schon Chief Operating Officer der Bank Austria. Außerdem wird Gregor Hofstätter-Pobst (44) neuer Finanzvorstand der Bank. Er folgt Mirko Bianchi, der im September zum Finanzchef der UniCredit-Gruppe bestellt wurde, teilte die Bank Austria gestern, Montag, in einer Aussendung mit. Die Veränderungen wurden mit 1. Oktober wirksam, waren teilweise aber schon im Februar dieses Jahres angekündigt worden.

Der gebürtige Wiener Hofstätter-Pobst war nach dem Karrierestart in Wien in der Filiale London und nach einer abermaligen Zwischenstation in Wien im Risikomanagement der UniCredit Bank Slowenien tätig. Zuletzt war er Finanzvorstand der UniCredit Bank Tschechien und Slowakei. Hofstätter-Pobst ist verheiratet und Vater von drei Kindern im Alter von 10, 13 und 17 Jahren.

