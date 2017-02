BWB gegen Verbot von Bankomatgebühren

WIEN. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hält ein gesetzliches Verbot von Bankomatgebühren aus Konsumentensicht für nicht zielführend.

Um den Wettbewerb um die Kunden zu erhöhen und damit die Kosten für ein Girokonto zu senken, seien mehr Transparenz und der Abbau von Wechselbarrieren am vielversprechendsten, so die BWB heute in einer Stellungnahme zu Bankomatgebühren.

Die BWB hat hat im Auftrag des Finanzministeriums den Kartenzahlungsverkehr in Österreich rund um eine möglich Regulierung von Bankomatgebühren untersucht. Ausgelöst wurde die Diskussion vom Bankomatenbetreiber Euronet, der seit Juli des Vorjahres an seinen Geräten für jede Bargeldbehebung 1,95 Euro an Gebühren direkt beim Kunden einhebt.

Schelling sieht sich bestätigt

Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) sieht sich durch die ablehnende Stellungnahme der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) zum Verbot von Bankomatgebühren bestätigt. Sozialminister Alois Stöger (SPÖ), der das Verbot zuletzt betrieben hatte, plädierte am Dienstag vor dem Ministerrat für eine Regulierung der Gebühren. Sollte das nicht greifen, fordert er weiterhin ein Verbot.

Stöger schlägt vor, mittels Regulierung dafür zu sorgen, dass die zwischen Banken und Bankomatbetreibern verrechneten Gebühren bei der Bargeldbehebung "überall gleich und auf einem vernünftigen Niveau" sind. Eine Abwälzung auf die Kunden solle unterbleiben, zumal die Wettbewerbsbehörde ohnehin schon einen 25-prozentigen Anstieg der Bankgebühren festgestellt habe. "Wenn das nicht greift, dann bin ich dafür, dass Bankomatgebühren nicht gestattet sind", so Stöger.

Schelling, der ein Verbot von Bankomatgebühren ablehnt, meinte vor dem Ministerrat, er sehe seine Linie durch die Wettbewerbsbehörde voll unterstützt. Auf die Frage, ob das Verbot der Bankomatgebühr damit vom Tisch sei, meinte er knapp: "Es war nie am Tisch."

Andere Möglichkeiten Gebühren einzuführen

Die Banken hätten zudem viele andere Möglichkeiten, im Rahmen des Girokontengeschäftes neue Gebühren einzuführen. Um die Kosten für die Girokonten in Zaum zu halten, seien mehr Transparenz und der leichtere Kontowechsel ganz wichtig. In diesem Sinne sei das im Vorjahr bereits teilweise in Kraft getretene neue Verbraucherzahlungskontogesetz (VZKG) "ein super Schritt in die richtige Richtung", hob Thanner hervor. Zudem solle EU-weit eine Kennzeichnungspflicht für gebührenpflichtige Bankomaten kommen.

"Freier Wettbewerb ist noch immer die beste Regulierung", so Thanner. Ein Verbot wäre auch ein Eingriff in das unternehmerische Handeln der Banken und Geldautomatenanbieter. Zudem wäre es verfassungsrechtlich und europarechtlich fragwürdig.

Auswirkungen im ländlichen Raum

Mit einem Verbot von Bankomatgebühren könnten zudem Drittanbieter nicht im Markt bestehen. Das hätte vor allem Auswirkungen für den ländlichen Raum, da dort die Drittanbieter ihre Bankomatstandorte aufgeben müssten. Die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld sei aber auch dort dringend notwendig. Eventuell könnte diese aber auch mit einer regulierten Mindestumsatzgarantie gewährleistet werden, so Thanner. Dazu sei es aber noch zu früh.

Wie die Untersuchung der BWB zeigt, sind die Bankomaten für die Banken ein Verlustgeschäft. Bei bargeldlosen Zahlungen an Bankomatkassen machen die Banken dagegen Gewinne. Weiters hat sich gezeigt, dass nur jeder fünfte Bankkunde die Kosten seines Girokontos kennt. Über 40 Prozent gaben an, dass sie nicht wüssten, was ihr Konto beziehungsweise ihre Bankomatkarte kostet.

