BWB-Marktanalyse: "Apotheken agieren frei von Wettbewerbsdruck"

WIEN. Apothekerkammer sieht bei einer Marktöffnung Gesundheit der Menschen in Gefahr.

Die österreichische Wettbewerbsbehörde empfiehlt eine Marktöffnung für Apotheken – auch im Interesse der Konsumenten. Bild: colourbox.com

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) lässt kein gutes Haar an der derzeitigen gesetzlichen Regelung des Apothekenmarktes. "Aus der derzeitig bestehenden Bedarfsprüfung folgt, dass die Apotheken im Wesentlichen frei von Wettbewerbsdruck agieren können", heißt es in dem gestern veröffentlichten BWB-Bericht zum Apothekenmarkt.

Der Gebietsschutz der Apotheken sei "überschießend". Damit werde auch die Existenz für jene Apotheken gesichert, "die ineffizient sind oder für den Konsumenten mangelhaft geführt werden".

Eine Deregulierung des Marktzutritts, so die BWB weiter, würde Apotheken erlauben, miteinander in Wettbewerb zu treten und damit positive Auswirkungen für die Konsumenten mit sich bringen sowie erhebliche Wohlstandseffekte generieren, so die Wettbewerbsbehörde.

"Wer die Qualität unseres Gesundheitssystems ausschließlich mit den Regeln des Wettbewerbs misst, der spielt mit der Gesundheit, im schlimmsten Fall sogar mit dem Leben von Patienten", kontert die Präsidentin der Apothekerkammer, Ulrike Mursch-Edlmayr, in einer Aussendung.

In der Untersuchung sei von "positiven Auswirkungen für die Konsumenten" die Rede, so Mursch-Edlmayr. Dieser Prognose tritt die Kammerpräsidentin vehement entgegen. "Es ist ein Faktum, dass unkontrollierte Apothekenniederlassungen die ausgewogene Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln negativ beeinträchtigt."

Kein Ketten- und Fremdbesitz

Eine Aufweichung des Prinzips der eigentümergeführten Apotheke – derzeit gibt es ein Ketten- und Fremdbesitzverbot – wird in dem BWB-Bericht hingegen abgelehnt. Dies vor allem deshalb, weil schon jetzt der Machteinfluss der drei dominanten Großhändler auf die Apotheken enorm sei. Teilweise legten die Großhändler den Steuerberater der Apotheken fest oder würden Marketingmaßnahmen vorgeben, heißt es im BWB-Bericht.

Der Verband der österreichischen Arzneimittelvollgroßhändler (Phago) kritisierte gestern in einer Aussendung den BWB-Bericht. Die Empfehlungen der Wettbewerbsbehörde berücksichtigen nicht, dass der Arzneimittelmarkt ein Wettbewerbsmarkt sei. Vielmehr stehe die flächendeckende Versorgung der Patienten im Vordergrund. In Österreich sei das aufgrund der Topografie eine logistische Herausforderung.

Rückenwind rund um das Anliegen, rezeptfrei Arzneimittel in der Drogerie verkaufen zu dürfen, erhalte "dm drogerie markt" durch die BWB, hieß es gestern in einer Aussendung von dm. Die Sichtweise der Wettbewerbsbehörde decke sich mit der Wahrnehmung der Konsumenten. Nach einer Studie könne sich die Mehrheit der Österreicher vorstellen, rezeptfreie Arzneimittel in der Drogerie zu kaufen, heißt es in der Aussendung.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema