BMW schickt die Autonomen ins Münchener Zentrum

MÜNCHEN. BMW will im kommenden Jahr eine kleine Flotte selbstfahrender Pkw in der Münchner Innenstadt testen.

Autonomer BMW: hier noch auf dem Testgelände, bald schon in München (BMW) Bild:

Im Jahresverlauf sollen rund 40 computergesteuerte Fahrzeuge an den Start gehen, sagte BMW-Manager Klaus Büttner. "Hinter jedem Steuer sitzt ein trainierter Testfahrer", der bei Bedarf eingreifen und das Auto per Hand lenken könne. Zudem sei zur Sicherheit jeweils ein Folgefahrzeug dabei. Wie Büttner weiter sagte, sollen später auch in anderen Städten im In- und Ausland solche Testflotten den Betrieb aufnehmen.

Das autonome Fahren gilt als eine der Schlüsseltechnologien für die Mobilität der Zukunft. Autobauer wie BMW oder die Konkurrenten Daimler und Audi stecken Milliarden in Forschung und Erprobung der Technik – in der Hoffnung, irgendwann eine Führungsrolle einzunehmen. Neben der Fahrzeugindustrie liebäugeln auch Anbieter aus der IT-Branche damit. Google und Fiat Chrysler wollen etwa gemeinsam eine Flotte von 100 selbstfahrenden Minibussen auf die Straße bringen. Andere Fahrzeughersteller scheuen vor solchen Kooperationen zurück, weil sie fürchten, zum Zulieferer degradiert zu werden, während die Technologiekonzerne die Gewinne abschöpfen. Denn autonom fahrende Flotten könnten neue Geschäftsfelder eröffnen – fernab vom klassischen Modell: Autos bauen und verkaufen. Dem Fahrdienst-Anbieter Uber wird nachgesagt, autonom steuernde Fahrzeuge bei einem Autobauer kaufen zu wollen.

"Die anderen ärgern"

"Jeder spricht von Uber oder Lyft", sagt BMW-Chef Harald Krüger. "Wir setzen andere Schwerpunkte." Der Konzern werde Mobilitätsdienstleistungen ausweiten und habe mit seinem Flottengeschäft langfristig viele Möglichkeiten. "Wir wollen ganz vorne mitspielen und auch andere ärgern." Bei manchen Dingen wie Kartendiensten oder Ladeinfrastruktur für Elektroautos seien indes Allianzen sinnvoll. BMW will gemeinsam mit dem US-Chipriesen Intel und dem israelischen Kameratechnik-Spezialisten Mobileye 2021 selbstfahrende Autos auf die Straße bringen.

1 Kommentar (25425) · 05.12.2016 19:27 Uhr von jago· 05.12.2016 19:27 Uhr Arschling einparken im Parkhaus, mehra brauch i ned

