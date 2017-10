BAWAG-Aktien kommen um 47 bis 52 Euro

WIEN. Der Börsengang der BAWAG Group ist am Mittwoch mit der Veröffentlichung des Börsenprospekts auf der Homepage der Bank gestartet.

Demnach erwartet die Aktionäre der Bank aus dem Börsengang zwischen 1,892 Milliarden Euro und 2,093 Milliarden Euro Bruttoerlös und damit mehr als bisher erwartet worden war. Die Einnahmen gehen an die Eigentümer und nicht an die Bank selber, heißt es im Börsenprospekt.

Die Aktien werden in einer Bandbreite zwischen 47 und 52 Euro je Anteilsschein angeboten. Die Zeichnungsfrist beginnt am morgigen Donnerstag (12.10.) und läuft für institutionelle Investoren bis zum 24.10. etwa um 14 Uhr, für Privatanleger bis zum 23.10.. Der endgültige Preis wird voraussichtlich am 24. Oktober festgelegt.

