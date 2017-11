Autos sollen bis 2030 deutlich sauberer werden

BRÜSSEL. CO2-Ausstoß muss um 30 Prozent sinken.

(Symbolbild) Bild: dpa

Kritik von allen Seiten hagelte es gestern für den Vorschlag der EU-Kommission, den Autoverkehr klimaschonender zu machen. Kern des Gesetzespakets ist eine Senkung der CO2-Emissionen im Durchschnitt aller Neuwagen in der EU um 30 Prozent zwischen 2021 und 2030. Für 2025 soll es ein Zwischenziel von 15 Prozent geben. Verstoßen die Hersteller gegen die Grenzwerte, drohen ihnen Millionenstrafen.

Umweltorganisationen und Grüne halten das Gesetzespaket für zu wenig ambitioniert. "Die Vertreter der Autoindustrie haben bei der EU-Kommission ganze Arbeit geleistet", meinte Rebecca Harms, klimapolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament. Um die EU-Klimaziele zu erreichen, wäre eine 60-Prozent-Reduktion nötig.

Die Autoindustrie hält die Verschärfung für übertrieben. Vor allem die Zwischenziele ließen nicht genug Zeit für technische Änderungen, so der Herstellerverband ACEA. Eine Quote für Elektro-Autos soll es nicht geben, obwohl die EU hier China und Kalifornien hinterherhinkt, wie Klimaschutz-Kommissar Miguel Arias Cañete sagte. Europas Konsumenten könnten nur aus sechs Modellen wählen, verglichen mit 400 in Asien. "Wir lassen die Hersteller entscheiden, mit welchen Technologien sie ihre Emissionsvorgaben einhalten wollen."

Bis 2030 sollen 30 Prozent Neuwagen mit Elektro- oder anderen alternativen Antrieben auf der Straße sein, dafür soll es ein Anreizsystem geben. Zudem stellt die Kommission 800 Millionen Euro für Ladestationen in ganz Europa bereit. Geplant sind auch Vorschriften und Förderungen zur Anschaffung abgasarmer Autos bei Behörden bzw. im öffentlichen Verkehr.

Um die Abgaswerte und damit den Spritverbrauch der Autos sowie die bisher üblichen Abweichungen von den Testergebnissen zukünftig genau kontrollieren zu können, will die Kommission verpflichtend standardisierte Messgeräte für den Spritverbrauch einführen. Ende 2020 müssen die Autohersteller mit ihrer gesamten Fahrzeugflotte einen Grenzwert von durchschnittlich 95 Gramm CO2 pro Kilometer erreichen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema