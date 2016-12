Autoerzeuger bringen 35 neue Modelle, davon nur zwei E-Autos

DUISBURG. Alles redet von Elektroautos, entwickelt und gebaut werden jedoch weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, und da vor allem verbrauchsstärkere Geländewagen (SUV).

Ferdinand Dudenhöffer Bild: Uni Due

Das zeigt die Vorschau des Center Automotive Research (CAR) der Uni Duisburg-Essen auf das Jahr 2017.

Dabei sei "durchaus Technologieunsicherheit" vorhanden, schreibt CAR-Chef Ferdinand Dudenhöffer: In mehreren Weltstädten bzw. Ländern werde ein Verbot von Dieselfahrzeugen oder generell von Verbrennungsmotoren diskutiert. China erwäge eine Quote für Elektroautos.

Indien holt auf

Das Reich der Mitte wird mit einem prognostizierten Wirtschaftswachstum von 6,4 Prozent aber weiter das globale Autogeschäft prägen. 22,9 Millionen neue Pkw, 28 Prozent der Weltproduktion, sollen 2017 in dem Land verkauft werden. Am stärksten werde der Zuwachs in Indien sein. Der US-Markt werde mit einem Trump-Effekt um zwei Prozent auf 17,9 Millionen Verkäufe wachsen. Der Weltmarkt werde um drei Prozent auf 84,6 Millionen Einheiten zulegen. Im Jahr 2000 waren es 48,9 Millionen.

