Ausländer-Produkte raus: Edeka räumt Regale leer

Die Aktion "kauft österr. Waren!" gabs bereits im Jahr 1927 -

also zu einer Zeit

in der die Globalisierung und ökonomische Vernetzung

noch nicht auf dem heutigen Nieau stand.

Schon damals haben große Teile des Handels und der Industrie erkannt,

dass eine ethnozentrische, nationalistische, protektionistische Wirtschaftpolitik

mehr Nachteile als Vorteile hat!



Die Österr. Wirtschaft ist großteils exportorientiert.

Eine Einschränkung der Importe würde Benachteiligungen durch ausländische Handelspartner provozieren!



Die Illusion des FP-Souveränitätsgeschwafels

ist ökonomischer Schwachsinn und

entspricht kleinbürgerlicher Thuyenheckenmentalität: Was hinter meine Gartenzaun passiert - das interessiert mich nicht!



Die US können sich das leisten, aber das kleine Österreich im handelsvernetzten Europa würde wirtschaftlich an die Wand fahren!!



Mal nachgefragt, wie der Handel u.Industrie HEUTE

auf solchen ideologisch begründeten ökonomischen Protektionismus reagieren würden?