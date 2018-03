Aus der Not mach Müsliriegel

KREMSMÜNSTER. Familie Dobetsberger produziert Bio-Riegel in ihrer „Riegelfabrik“, die eigentlich gar keine ist. Sondern 100 Prozent Handarbeit.

Riegelfabrik-Gründer Micha und Tina Dobetsberger Bild: Reichl und Partner/Hartl

LINZ. „Wir sind mit unseren vier Kindern viel draußen in der Natur unterwegs. Es hat mich immer gestört, dass die gekauften Müsliriegel für zwischendurch so viel Zucker und Schokolade enthalten“, erzählt Tina Dobetsberger (37) vom Ursprung ihrer Geschäftsidee.

Aus der Not machte sie eine Tugend, weil die Kinder die alternativen Motivationsmahlzeiten fürs Weiterwandern schlicht als „gesund und fad“ ablehnten: Sie experimentierte mit eigenen Rezepten und gründete mit ihrem Mann Micha (30) vor einem Jahr die „Riegelfabrik“ in Kremsmünster.

In Handarbeit produzierten die beiden seither 55.000 der „g’schmackigen“ bio-zertifizierten Riegel, die ohne raffinierten Zucker, Konservierungsstoffe, künstliche Aromen oder Farbstoffe auskommen und für Allergiker und Diabetiker eine Snack-Alternative sind. „Eine gesunde Alternative zum Naschen, die Kinder dürfen davon so viel essen, wie sie wollen“, so die Bürokauffrau, die mittlerweile geprüfte Konditorin ist.

Das Produkt kommt bei Kunden und Händlern gut an. In mehr als 50 Geschäften ist es in 16 Sorten erhältlich, in Firmenkantinen und seit gestern in drei Unimarkt-Filialen. Sonnentor verkauft die Riegel in ganz Österreich. Heuer wollen die beiden Jungunternehmer bereits 100.000 Riegel (zu rund 2,49 Euro das Stück) absetzen. Maschinen dafür anschaffen werden sie nicht. „Da nehm ich lieber zehn Leute auf, als dass wir eine Maschine kaufen“, so die handwerkliche Philosophie. Derzeit tüftelt das Paar an sauren Riegeln für den Fitness-Bereich. Mit März übersiedelt die Produktion vom Wohnhaus an einen geräumigeren Standort in Kremsmünster mit eigener „Schaubäckerei“.

Online eigene Riegel erfinden

Jeder kann sich online auf https://riegelfabrik.at/ auch seine eigenen Mischungen zusammenstellen – schon ab 12 Stück produziert Tina Dobetsberger die Kleinserien. (uru)

