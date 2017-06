Audi und JKU forschen an intelligenten Autos

LINZ. Es ist ein Leuchtturm-Projekt für Oberösterreich: Der deutsche Autohersteller Audi und die Kepler-Universität Linz (JKU) gründen ein Zentrum für Künstliche Intelligenz (KI).

Audi will den Einsatz Künstlicher Intelligenz in Autos vorantreiben. Bild: Audi AG

Audi und die JKU forschen künftig gemeinsam am intelligenten Auto der Zukunft. Dazu gründen das Unternehmen und die Universität das „Audi.JKU deep learning center“ aus der Taufe. Aufi kooperiert mit dem Lehrstuhl für Bioinformatik von Universitäts-Professor Sepp Hochreiter und will den Einsatz Künstlicher Intelligenz im Auto vorantreiben.

Hochreiter ist auf diesem Forschungsgebiet einer der wichtigsten Experten in Europa, das JKU-Institut gilt seit Jahren als renommierte Adresse.

Einen Austausch mit Audi zum Thema autonomes Fahren gibt es bereits seit mehreren Jahren, 2016 haben die beiden Partner ein erstes gemeinsames Projekt erfolgreich abgeschlossen. „Es steckt noch enormes Potenzial im Einsatz von KI-Methoden für selbstfahrende Autos, die nicht nur Spracherkennung ermöglichen, sondern sogar Absichten und Wünsche der Passagiere vorhersehen und darauf regieren“, sagt Hochreiter: „Dank LSTM-Netzen wird sich der Fahrer in seinem Auto in Zukunft wohler fühlen als in seinem eigenen Wohnzimmer.“

„Mit der Gründung des ‚Audi.JKU deep learning center‘ stellen wir die Kooperation auf ein solides Fundament“, sagt Michael Schmid, Leiter der Audi Akademie: „Wir schaffen damit für beide Seiten eine Win-win-Situation: Audi fördert die unverzichtbare Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz. Zugleich sichern wir den schnellen Wissenstransfer in die Praxis und knüpfen Kontakte zu jungen Talenten.“

Das Zentrum startet seine Arbeit mit fünf Projekten. Erforscht wird zum Beispiel, wie ein pilotiert fahrendes Auto in komplexen Verkehrssituationen sein Umfeld exakt wahrnehmen und interpretieren kann. Es muss Gefahrenstellen frühzeitig erkennen und Reaktionszeiten optimieren. Ein anderes Projekt beschäftigt sich mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Fahrzeugsensorik.

