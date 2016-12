Audi hat womöglich Abgaswerte des A3 manipuliert

HAMBURG. Die VW-Tochter Audi hat möglicherweise den Dieselmotor des aktuellen A3-Modells manipuliert, um Abgasgrenzwerte der EU einzuhalten. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwoch.

Das neue A3-Modell soll manipuliert sein Bild: Audi

Das hätten Labor-Testergebnisse des Forschungszentrums Joint Research Centre (JRC) der Europäischen Kommission nahegelegt. Die Brüsseler Behörde habe die Testberichte auf Drängen des Untersuchungsausschusses herausgegeben, den das Europaparlament zur Aufklärung der Abgasaffäre eingesetzt hat.

Audi will davon nichts wissen

Audi erklärte, dem Unternehmen lägen keine Informationen zu den angesprochenen Untersuchungen vor. "Es ist für uns nicht ersichtlich, um welche Motorisierung es sich konkret handelt. Deshalb können wir dazu leider keine Stellung beziehen." Es gebe unabhängige Messungen, bei denen der A3 2,0 TDI mit der Schadstoffnorm Euro 6 "sehr gut abgeschnitten" habe.

Die Ingolstädter sind bereits in die Abgasaffäre bei Volkswagen verwickelt. Für Freitag hat das US-Bezirksgericht in San Francisco eine Anhörung über einen Kompromiss zur Reparatur und den Rückkauf von rund 85.000 Diesel-Fahrzeugen mit 3,0-Liter-Motoren von Audi angesetzt. VW hatte bereits im Oktober in den USA eine Einigung für rund 475.000 Dieselautos mit 2,0-Liter-Motor mit einer illegalen Abschalteinrichtung erzielt. Der Vergleich kostet den Dax-Konzern einschließlich Händler-Entschädigungen bis zu 16,5 Mrd. Dollar (15,6 Mrd. Euro).

1 Kommentar (695) · 14.12.2016 10:04 Uhr von Fanfarikuss· 14.12.2016 10:04 Uhr Wer einmal lügt...

